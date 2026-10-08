рф знову атакує Київ: є загиблі, перебої з водою

У четвер, 8 жовтня, російські безпілотники атакували Київ. У Солом’янському районі дрон влучив у чотириповерховий магазин, де виявили двох загиблих і двох постраждалих. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

📢 «У Соломʼянському районі локалізували пожежу в 4-поверховому магазині, в який влучив ворожий БпЛА. Виявили тіла 2 загиблих. Та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває», — зазначив мер.

Раніше, до повідомлення про наслідки влучання в магазин, Кличко оприлюднив попередні дані про загиблих і поранених від початку доби.

📢 «Від початку доби… в Києві, внаслідок атак ворога, загинула одна людина. Постраждали 11 мешканців міста. 9 поранених медики госпіталізували», — написав він.

У Шевченківському районі уламки безпілотника впали на відкритій території. За попередньою інформацією, загорілися автомобілі. На місце направили екстрені служби.

📢 «Уже 14 постраждалих у столиці від початку доби 8 жовтня. Загинули троє людей. 8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Двоє з них — у тяжкому стані», — повідомив оновлену інформацію мер Києва.

На правому березі відновили живлення водопровідних об’єктів

Через зниження напруги в електромережі частина водопровідних об’єктів столиці працювала з перебоями. Це спричинило падіння тиску в мережі на правому березі.

📢 «У зв’язку зі зниженням напруги в електромережі є перебої з електропостачанням окремих водопровідних об’єктів столиці. Через це наразі спостерігається зниження тиску у водопровідній мережі на правому березі Києва, зокрема у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання», — повідомляла КМДА.

Фахівці «Київводоканалу» разом з енергетиками працювали над усуненням перебоїв. Згодом адміністрація повідомила про відновлення електропостачання водопровідних об’єктів. Тиск у мережі стабілізується.

⚠️Поліція уточнила наслідки попередньої вечірньої атаки

Окремо Національна поліція оприлюднила дані про удари ввечері 7 жовтня: в Оболонському та Деснянському районах загинули четверо людей, ще 12 постраждали.

На Оболоні безпілотник влучив у двір між житловими будинками. Загинули двоє людей, семеро постраждали, серед них — 12-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

У Деснянському районі дрон поцілив у житловий будинок. Загинули дві жінки, п’ятеро мешканців отримали поранення, зокрема дівчатка віком одного та шести років.

Загалом за 7 жовтня поліція повідомила про шістьох загиблих і 21 постраждалого в столиці.

👉 Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня росія атакувала Україну 142 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість цілей, однак зафіксовано влучання. Унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Прилуках Чернігівської області загинули 19 людей. Рятувальники виявили під завалами тіло ще однієї дитини. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих дітей, тож їх кількість зросла до п’яти.