Трамп пообіцяв не атакувати Іран до виборів у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові не завдаватимуть ударів по Ірану до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада. Водночас блокада іранських портів залишатиметься чинною. Про це він написав 8 жовтня у Truth Social.

Трамп назвав обговорення з Тегераном «продуктивними». За його оцінкою, Іран перебуває «в дуже поганому стані» як в економічному, так і у військовому плані.

Блокада портів триватиме, транзит через протоку зберігається

Американські сили продовжуватимуть обмежувати морський рух до іранських портів і з них. Водночас за словами президента США, перевезення нафти через Ормузьку протоку відбуваються «у рекордних обсягах».

Трамп стверджує, що лише за попередню ніч через протоку перевезли 22 млн барелів нафти. При цьому, за його словами, жоден із цих барелів не походив з Ірану й не прямував до нього. Ці показники є заявою американського президента.

Попри продовження судноплавства, у регіоні фіксують напади на судна. Британська служба UKMTO повідомляла про ураження танкерів в Ормузькій протоці. У переліку підтверджених інцидентів Міжнародної морської організації також зазначені пошкодження суден 3–5 жовтня.

Суперечності щодо ядерної програми залишаються

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Reuters заявив, що для укладення угоди про завершення семимісячної війни Іран має суттєво скоротити потужності зі збагачення урану. За його словами, Вашингтон очікує конкретних дій, а не лише обіцянок майбутніх поступок.

Тегеран продовжує відстоювати свою ядерну програму. Як повідомило Reuters, 8 жовтня іранські державні медіа з посиланням на керівника Організації атомної енергії країни заявили, що Іран не відмовиться від збагачення урану та не передасть свої запаси.

Ще у травні речник парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ебрагім Резеї називав збагачення урану до 90% одним із можливих варіантів відповіді на новий напад.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Гранд-Айленді, штат Небраска, заявив, що Іран може «знищити» Лос-Анджелес і Сан-Дієго. Його слова різко розкритикували губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та мери обох міст. Виступ відбувся в понеділок, 5 жовтня.