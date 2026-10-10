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Зеленський назвав дозвіл на продаж дизеля рф інвестицією у війну

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський назвав дозвіл на продаж дизеля рф інвестицією у війну
Фото ілюстративне / шостий президент України В.О. Зеленський

Шостий президент України В.О. Зеленський розкритикував послаблення санкцій щодо російських нафтопродуктів після домовленості Дональда Трампа з володимиром путіним. За його словами, поступки без чіткої та тривалої домовленості про деескалацію допомагають москві продовжувати агресію. Про це глава держави заявив 9 жовтня у своєму офіційному Telegram-каналі.

Зеленський наголосив, що послаблення тиску може призвести до нових жертв, затягування війни та ще більшої зневаги росії до Сполучених Штатів. Він застеріг, що економічні поступки кремлю не гарантують припинення російського терору.

📢 «Дозвіл росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити», — зазначив президент.

Водночас Україна, за його словами, готова до взаємних кроків зі зниження інтенсивності бойових дій. Американська переговорна команда знає цю позицію.

Глава держави пояснив, що удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових об’єктах є відповіддю на багаторічні атаки на українську енергетику. Київ пропонує домовленість, за якою Україна припинить атакувати російську нафтопереробку, якщо росія перестане руйнувати українські енергетичні об’єкти. Зеленський вважає, що США мають достатньо впливу для досягнення такого компромісу.

Президент закликав Вашингтон підтримувати захист українців і вести з москвою переговори з позиції сили.

Заява пролунала після повідомлення Трампа про домовленість із путіним щодо постачання російського дизеля на американський та світовий ринки.

9 жовтня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало генеральну ліцензію №135. Вона тимчасово дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження, зокрема до США.

Дозвіл діє до 7 квітня 2027 року. Йдеться про визначені ліцензією операції з дизелем, а не про повне скасування американських санкцій проти росії.

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