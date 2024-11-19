Ракети ATACMS завдали удару по території росії – ЗМІ

Українські військові вперше застосували американські балістичні ракети ATACMS для удару по території росії. Як повідомляє РБК-Україна, з посиланням на джерело в Силах оборони, це сталося у вівторок, 19 листопада.

За наданою інформацією, ракети вразили військовий об’єкт у районі міста Карачев Брянської області на росії.

📢 «Справді, вперше використали ATACMS для удару по території рф. Удар був завданий по об’єкту у Брянській області, він був успішно уражений», – заявило джерело.

Карачев розташований неподалік від Брянська, приблизно за 130 кілометрів від кордону з Україною.

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Раніше з’явилися відомості, що в ніч на 19 листопада у Брянській області атакували 67-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського озброєння (ГРАУ) міноборони рф. У соціальних мережах поширилися відеозаписи потужних пожеж, що виникли на місці. Згодом Генштаб Збройних сил України підтвердив цю інформацію.

Як зазначив Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО, на арсеналі зберігалися артилерійські снаряди, включно з боєприпасами з КНДР. Також там перебували керовані авіаційні бомби (КАБи), зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Варто нагадати, що Державний департамент США сьогодні підтвердив рішення президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську далекобійну зброю для ударів по території росії.