На росії потужно палає нафтобаза в Орлі – ЦПД

У російському місті Орел, розташованому за 368 кілометрів від москви, спалахнула пожежа на нафтобазі. Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України.

📢 «Нафтобаза, що горить в Орлі, є важливим логістичним об’єктом, який підтримує угруповання російських військ у Курській, Брянській і Бєлгородській областях, а також ті, які ведуть бойові дії на Харківщині», — наголосив Коваленко.

Згідно з повідомленнями російських медіа та соціальних мереж, в ніч на неділю, 22 грудня, у селі Стальной Конь Орловської області було зафіксовано атаку безпілотників на нафтобазу, що спричинила масштабну пожежу.

Це не перший випадок ударів по стратегічних об’єктах у цьому регіоні. У ніч на 14 грудня Сили оборони України також завдали удару по нафтобазі в Орлі.

Крім того, 10 грудня вночі в Брянську пролунало близько 10 вибухів. Після них спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, що належить компанії «Транснєфть». Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження нафтобази в цьому місті.

☝️ Нагадаємо, що раніше на російському аеродромі Остаф’єво, розташованому в Московській області, стався вибух на борту військово-транспортного літака Ан-72.