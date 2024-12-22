Неділя, 22 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На росії потужно палає нафтобаза в Орлі – ЦПД

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії потужно палає нафтобаза в Орлі – ЦПД

У російському місті Орел, розташованому за 368 кілометрів від москви, спалахнула пожежа на нафтобазі. Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України.

📢 «Нафтобаза, що горить в Орлі, є важливим логістичним об’єктом, який підтримує угруповання російських військ у Курській, Брянській і Бєлгородській областях, а також ті, які ведуть бойові дії на Харківщині», — наголосив Коваленко.

Згідно з повідомленнями російських медіа та соціальних мереж, в ніч на неділю, 22 грудня, у селі Стальной Конь Орловської області було зафіксовано атаку безпілотників на нафтобазу, що спричинила масштабну пожежу.

Це не перший випадок ударів по стратегічних об’єктах у цьому регіоні. У ніч на 14 грудня Сили оборони України також завдали удару по нафтобазі в Орлі.

Крім того, 10 грудня вночі в Брянську пролунало близько 10 вибухів. Після них спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, що належить компанії «Транснєфть». Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження нафтобази в цьому місті.

☝️ Нагадаємо, що раніше на російському аеродромі Остаф’єво, розташованому в Московській області, стався вибух на борту військово-транспортного літака Ан-72.

Попередня стаття
На фронті відбулося майже 200 боєзіткнень: найбільше на Времівському напрямку – Генштаб
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

117 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

ПОДІЇ

МВФ оновив прогноз для України: війна може тривати до середини 2026 року

ПОДІЇ

Фейк: У Польщі «пройшли масові протести проти мігрантів»

СТОПФЕЙК

На фронті відбулося майже 200 боєзіткнень: найбільше на Времівському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

На фронті відбулося 169 бойових зіткнень: на Покровському напрямку ЗСУ знешкодили понад 400 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

Маніпуляція: У Німеччині заявили, що багато німців хочуть переїхати в Росію «заради стабільної економіки»

СТОПФЕЙК

На фронті зафіксовано 110 бойових зіткнень: де найгарячіше та що відбувається

ПОДІЇ

Коли святкувати Різдво в Україні?

ЕКСКЛЮЗИВ

США в ООН: Китай є вирішальним пособником війни рф проти України

ПОДІЇ

Генштаб відреагував на публікацію видання The Guardian про “переведення ППО в піхоту”

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип