На росії в Єкатеринбурзі потужно палає завод Полістирол-буд

У російському Єкатеринбурзі на території заводу “Полістирол-буд” спалахнула масштабна й потужна пожежа. Полум’я охопило цех із виробництва полістиролу, про що інформують чисельні Telegram-канали, публікуючи відео користувачів з місця події.

За даними МНС Свердловської області, площа займання становить близько 1,5 тисячі квадратних метрів. Для боротьби з вогнем було залучено 62 рятувальники та 22 одиниці техніки.

Цех із виготовлення полістиролу розташований неподалік аеропорту Кольцове, що викликає додаткові побоювання серед місцевих жителів. Наразі причини займання залишаються невідомими.

Російська влада закликала мешканців району дотримуватися запобіжних заходів: не відкривати вікна, пити більше води, промивати слизові оболонки очей, носа та горла, а також виходити на вулицю лише в масках або респіраторах. Повідомляється про одного постраждалого внаслідок масштабного загоряння заводу Полістирол-буд.

У соціальних мережах з’явилися припущення, що спінений поліетилен, який виробляється на заводі в цьому цеху, може використовуватися для маскування від тепловізорів. Також зазначається, що продукція заводу може застосовуватися у виготовленні комплектуючих для дронів.

Раніше в кількох регіонах на росії, зокрема Брянській, Калузькій та Курській областях, повідомляли про удари БпЛА. Генштаб України заявив, що ці атаки були спрямовані на стратегічно важливі та військові об’єкти російських окупантів.

☝️ Також нагадаємо, що у ніч на 29 листопада в порту російського Туапсе спостерігалося потужне задимлення, яке могло бути наслідком вибухів. Знімки SantinelHub від 20 листопада зафіксували на цьому причалі судно завдовжки 135 метрів. Аналітики припускають, що це міг бути великий десантний корабель (ВДК) російської федерації.