Повідомлено про підозру очільнику окупаційної «служби автодоріг лнр»

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності колишньому правоохоронцю, який очолив окупаційну «службу автомобільних доріг лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами слідства, у 2014 році чоловік перейшов на бік окупантів і вступив до так званого «мдб лнр». У СБУ зазначають, що ця структура діяла на тимчасово окупованій Луганщині як підконтрольний фсб рф орган.

У 2023 році фігурант очолив створену окупаційною адміністрацією «службу автомобільних доріг лнр».

За даними СБУ, незаконну установу створили для включення дорожньої інфраструктури Луганщини до правової та транспортної систем росії, а також для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Структура підпорядковується окупаційному «міністерству інфраструктури і транспорту лнр». Слідство встановило, що вона незаконно розпоряджається захопленими українськими державними активами – майном та автомобільними дорогами області.

Дороги для військових перевезень і пропагандистська діяльність

За версією слідства, під керівництвом підозрюваного окупаційна «служба» забезпечує утримання та ремонт автошляхів, якими російські війська перевозять техніку, боєприпаси, пальне й особовий склад. Ці маршрути використовують для постачання від кордону з рф до лінії фронту на Луганщині та Донеччині.

Окрім військово-логістичної функції, СБУ вказує на використання установи в російській пропаганді. Її діяльність активно висвітлюють окупаційні медіа, подаючи ремонт доріг як свідчення «мирного будівництва». За оцінкою спецслужби, такі матеріали покликані створювати ілюзію відновлення та приховувати наслідки руйнувань, завданих армією рф.

Також на інформаційних ресурсах «служби», за даними правоохоронців, систематично публікують заклики вступати до збройних формувань держави-агресора, зокрема до «барс-лнр».

⚖️ Дії фігуранта кваліфікували за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Вона передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Конфіскація майна може бути застосована, але не є обов’язковою. Таке формулювання санкції наведене й на офіційному порталі «Судова влада України».

Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

Повідомлення про підозру не є обвинувальним вироком — винуватість особи має встановити суд.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру колишньому військовослужбовцю Служби зовнішньої розвідки України. Йому інкримінують державну зраду та дезертирство, вчинене в умовах особливого періоду.