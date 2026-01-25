Неділя, 25 Січня, 2026
На росії хочуть частину електроенергії української ЗАЕС – ЗМІ

Денис Молотов
На росії хочуть частину електроенергії української ЗАЕС – ЗМІ
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Запорізька АЕС (ЗАЕС).

На росії кремль наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька АЕС, Україна і росія розподіляли між собою. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на неназваних американських посадовців.

За даними видання, значна частина переговорів між Україною, Сполученими Штатами Америки та росією, що відбулися цього тижня в Абу-Дабі, була зосереджена на економічних питаннях. Окрему увагу сторони приділили темі контролю над Запорізькою атомною електростанцією, яка є найбільшою в Європі.

Водночас як зазначають джерела, жодних домовленостей досягнуто не було. Проте москва просуває ідею, за якої виробництво електроенергії на ЗАЕС має бути поділене між Україною та росією.

📢 «Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру, як-от план процвітання для України, а також певні можливості для росії укладати ділові угоди зі Сполученими Штатами», — сказав один з американських чиновників.

☝️ Раніше ЗМІ також повідомляли, що паралельно з тристоронніми переговорами України, США та рф в Абу-Дабі відбувалися прямі двосторонні контакти між українською та російською делегаціями.

Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський заявляв, що однією з тем тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі були параметри завершення війни. Крім того, військові сторін визначили перелік питань для подальших раундів переговорів.

