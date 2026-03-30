На окупованій Луганщині масове знеструмлення після атак

На тимчасово окупованій території Луганської області зафіксовано масштабні відключення електроенергії після атаки безпілотників. Ударні дрони пошкодили енергосистему кількох підстанцій. Без світла залишилися близько 208 тисяч абонентів. Про це повідомили представники окупаційної адміністрації регіону, передає російська пропагандистська інформагенція Інтерфакс в понеділок, 30 березня.

Знеструмлення торкнулося низки громад, зокрема Кадіївської, Первомайської та Зимогір’ївської.

⚠️ Обіцянки окупаційної влади

За заявами так званого «уряду», електропостачання для більшості споживачів планують відновити до 15:00, а для інших — до кінця дня.

📢 «Також поетапно відновлюватимемо і водопостачання», — зазначили представники окупаційної адміністрації.

Раніше очільник окупаційної влади леонід пасічник повідомляв про масовану нічну атаку безпілотників на регіон, унаслідок якої троє людей дістали поранення.

У соцмережах також з’являлася інформація про удари дронів по Алчевську. Зокрема, під атакою могли опинитися металургійний комбінат і електропідстанції, при цьому система ППО, за цими даними, не реагувала на безпілотники.

👉 Нагадаємо, що бійці Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Сил оборони знищили залізничний ешелон російських окупантів із пальним на тимчасово окупованій території Луганської області.