На окупованій Луганщині масове знеструмлення після атак

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел: ТОТ Луганщини / Exilenova+ / 30.03.2026

На тимчасово окупованій території Луганської області зафіксовано масштабні відключення електроенергії після атаки безпілотників. Ударні дрони пошкодили енергосистему кількох підстанцій. Без світла залишилися близько 208 тисяч абонентів. Про це повідомили представники окупаційної адміністрації регіону, передає російська пропагандистська інформагенція Інтерфакс в понеділок, 30 березня.

Знеструмлення торкнулося низки громад, зокрема Кадіївської, Первомайської та Зимогір’ївської.

⚠️ Обіцянки окупаційної влади

За заявами так званого «уряду», електропостачання для більшості споживачів планують відновити до 15:00, а для інших — до кінця дня.

📢 «Також поетапно відновлюватимемо і водопостачання», — зазначили представники окупаційної адміністрації.

Раніше очільник окупаційної влади леонід пасічник повідомляв про масовану нічну атаку безпілотників на регіон, унаслідок якої троє людей дістали поранення.

У соцмережах також з’являлася інформація про удари дронів по Алчевську. Зокрема, під атакою могли опинитися металургійний комбінат і електропідстанції, при цьому система ППО, за цими даними, не реагувала на безпілотники.

👉 Нагадаємо, що бійці Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Сил оборони знищили залізничний ешелон російських окупантів із пальним на тимчасово окупованій території Луганської області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Грошову підтримку отримали ще 53 мешканці Рубіжанської громади

ЛУГАНЩИНА

Єврокомісія виділила 1,5 млрд євро на оборонні потреби ЄС і України

ВАЖЛИВО

Ціни на нафту з Перської затоки злетіли до $160 – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Столиця ОАЕ під ракетним ударом з Ірану: є загиблі

ВАЖЛИВО

Сенат США готує нові санкції проти росії: Джеймс Ріш закликає ЄС залишатися жорстким

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Атака на Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку, багато поранених

ВАЖЛИВО

Швеція стане співзасновником спецтрибуналу проти рф

ПОЛІТИКА

Зустріч диктаторів: Лукашенко прибув до Кім Чен Ина

ПОЛІТИКА

Україна готова стати повноправним членом JEF – Зеленський

ПОДІЇ

СБУ та ЗСУ знищили ешелон пального рф на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

Іран пригрозив США та Ізраїлю новими «сюрпризами»

ПОЛІТИКА

росія постачає Ірану дрони та зброю на для війни — FT

ВАЖЛИВО

Уражено стратегічний порт Усть-Луга в Ленінградській області рф

ВАЖЛИВО

Прем’єр Данії оголосила про відставку після виборів

ВАЖЛИВО

У Донецьку окупанти на військовому Уралі вбили двох осіб

СУСПІЛЬСТВО
