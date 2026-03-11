Компенсація за зруйноване житло: Луганщина просить дозволити дистанційне обстеження

Компенсація за зруйноване житло мешканцям Луганської області обговорювалась під час засідання Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться або велися бойові дії чи які перебувають під тимчасовою окупацією рф. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 11 березня.

Участь у засіданні взяв начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Захід відбувся під головуванням Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Під час обговорення очільник Луганщини вкотре порушив питання запровадження механізму дистанційного обстеження пошкоджених або знищених об’єктів нерухомості, які перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

☝️ За його словами, такий механізм дозволив би мешканцям регіону отримати підтвердження руйнування житла і претендувати на державну компенсацію.

📢 «Питання, над вирішенням якого облдержадміністрація працює не перший рік, – компенсація мешканцям Луганської області вартості втраченого житла. Наразі люди, які мають житло на тимчасово окупованій території, позбавлені можливості отримати документальне підтвердження факту знищення їхньої нерухомості та розраховувати в подальшому на одержання компенсації. Це – нерівні умови по відношенню до власників знищеного майна на підконтрольній території та території активних бойових дій», – прокоментував позицію голова Луганської облдержадміністрації Олексій Харченко.

Він наголосив, що для врегулювання ситуації необхідно ухвалити окрему постанову Кабінету Міністрів України. Документ має визначити особливості проведення дистанційного обстеження знищених об’єктів нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України.

За словами Харченка, відповідні пропозиції Луганська обласна адміністрація неодноразово направляла до центральних органів влади.

Зокрема, у січні цього року Міністерству розвитку громад та територій України були передані зауваження до проєкту урядової постанови, що передбачає внесення змін до порядку проведення дистанційного обстеження зруйнованих об’єктів нерухомого майна.

Йдеться про будівлі, розташовані на територіях можливих або активних бойових дій, а також у районах, де не визначено дату завершення бойових дій або припинення загрози.

☝️ Очільник Луганської області наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення відповідного рішення. Оскільки без цього, тисячі власників житла на окупованих територіях фактично не можуть скористатися механізмом державної компенсації. Він підкреслив, що вирішення цього питання дозволить забезпечити рівні умови для всіх громадян, чиє житло було зруйноване через війну.

👉 Також було повідомлено, що молодіжна рада Луганщини має бути залучена до всіх сфер суспільного життя.