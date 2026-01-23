П’ятниця, 23 Січня, 2026
На КПП водій автобуса покинув пасажирів та втік до Словаччини

Денис Молотов
На КПП водій автобуса покинув пасажирів та втік до Словаччини
Фото: Публикация Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

На пункті пропуску «Ужгород» у Закарпатській області водій міжнародного рейсу залишив автобус із пасажирами та втік у напрямку Словаччини. На такий крок чоловік наважився після того, як прикордонники встановили, що громадянин України перебуває у так званому «розшуку» територіального центру комплектування (ТЦК). Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

📢 «Рейсовий автобус сполученням “Кошице – Свалява” прямував на в’їзд в Україну через пункт пропуску “Ужгород”. У ході перевірки документів прикордонний наряд виявив, що водій транспортного засобу, 49-річний громадянин України, перебуває у розшуку у державному електронному реєстрі “Оберіг”», — йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, після цього водій, побоюючись затримання, повернувся до салону, розвернув автобус у зворотному напрямку та на швидкості рушив у бік кордону. Прикордонний наряд застосував спеціальні засоби та не допустив прориву автобуса через державний кордон, однак самому водієві вдалося втекти.

☝️ «Водій зрозумів, що не зможе продовжити рух автобусом, залишив його і побіг у бік Словаччини. Усі його документи залишилися на території України. Дії водія були небезпечними не лише для військовослужбовців, а й для людей, які у той момент перетинали кордон», — наголосили у ДПСУ.

Про інцидент уже поінформовано правоохоронні органи. Також інформацію передано Прикордонній поліції Словаччини.

  • 📌 Нагадаємо, 25 листопада 2025 року на Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броньованому автомобілі з проблисковими маячками.
  • 📌 15 грудня 2025 року чоловік на мотоциклі протаранив прикордонний пункт, намагаючись втекти до Румунії.
  • 📌 В Одесі правоохоронні органи викрили трьох працівників районного ТЦК та СП, а також представника громадської організації (ГО). Їх підозрюють у викраденні чоловіка та вимаганні у нього 6 тисяч доларів США.
