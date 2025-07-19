На Херсонщині поранено волонтерів внаслідок підриву на міні

У суботу, 19 липня, Херсонська область знову зазнала чергової серії російських атак. Також стало відомо, що троє волонтерів підірвались на російській міні в селищі Велетенське. Про це зазначила обласна військова адміністрація (ОВА) в суботу, 19 липня.

За попередніми даними, авто, в якому перебували чоловіки, наїхало на вибуховий пристрій. Усі троє — віком 30, 32 та 57 років — дістали мінно-вибухові травми та контузії. На щастя, їхній стан оцінили як легкий. Постраждалим призначено амбулаторне лікування.

📢 «Авто, в якому вони перебували, наїхало на вибуховий пристрій. Чоловіки, 30, 32 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії. Стан потерпілих – легкий, медики призначили їм амбулаторне лікування», – йдеться в офіційному повідомленні.

Це не єдиний інцидент у регіоні. Того ж дня в Корабельному районі Херсона російський дрон влетів прямо у вікно приватного будинку й вибухнув. Унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків, 28 та 34 років. Обох доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. У потерпілих — черепно-мозкові травми та вибухові поранення, в одного з них — уламкове ураження гомілки.

🔻 Загалом за добу внаслідок ворожих атак на Херсонщині одна людина загинула, ще 12 — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

👉 Нагадаємо, увечері 18 липня росія масово обстріляла українські міста ракетами та дронами.

▪️ У Києві уламки БпЛА впали на дах багатоповерхівки.

▪️ В Одесі ракета влучила у житловий будинок — загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.

▪️ У Павлограді зафіксували одну з наймасовіших атак: пожежі, зруйновані підприємства, постраждалі.