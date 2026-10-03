«Нагадують галюцинації»: ISW оцінив заяви путіна про “успіхи” на фронті

Заява диктатора путіна про масштабні територіальні здобутки російської армії у вересні суперечить оцінкам американського Інституту вивчення війни. За даними ISW, російські війська за підсумками місяця втратили більше території, ніж захопили. Про це йдеться у звіті ISW за 2 жовтня.

Виступаючи 1 жовтня на засіданні дискусійного клубу «Валдай», путін стверджував, що лише за вересень війська рф нібито захопили 1301 квадратний кілометр території України. За його словами, цей показник у 2,5 раза перевищував заявлені російські здобутки попередніх місяців. Аналітики ISW різко розкритикували ці твердження.

📢 «Заяви путіна про успіхи російських військ на фронті у вересні 2026 року настільки далекі від реальності, що нагадують галюцинації», – йдеться у звіті.

Які територіальні зміни зафіксував ISW

За оцінкою інституту, чисті територіальні втрати російських військ у вересні становили 80,81 км². Це різниця між територіями, над якими вони встановили контроль, і тими, які втратили.

Окремо аналітики розглянули зміни з урахуванням районів проникнення російських підрозділів, де ті не встановили повноцінного контролю. За цим підходом чисті територіальні втрати рф становили 175,18 км². Підсумкова оцінка ISW свідчить про скорочення території російського контролю або присутності.

Водночас у попередньому звіті за 1 жовтня інститут застерігав: точний розмір втрат саме за вересень складно визначити через невстановлені дати звільнення окремих ділянок поблизу Лимана. Частину територій українські сили повернули під час операції «Вівальді», яка охоплювала також попередні місяці. Це уточнення важливе для розуміння наведених розрахунків.

Навіщо кремль перебільшує успіхи на фронті

В ISW вважають, що заяви путіна формують вигадану картину бойових дій і підтримують інформаційні зусилля кремля, спрямовані на створення враження масштабного російського просування по всьому фронту.

Аналітики називають це складовою когнітивної війни — впливу на сприйняття ситуації та оцінки перебігу війни.

Водночас інститут не береться стверджувати, чи знає путін про недостовірність озвучених цифр. За оцінкою ISW, він також може отримувати викривлені доповіді й сприймати їх як правдиві. Аналітики пов’язують таку можливість із глибоко вкоріненою в російському військовому командуванні культурою приховування невдач і неправдивої звітності.

⚠️ Перевіряти ці цифри необхідно, щоб викривати брехню російського окупаційного режиму. Але навіть точний підрахунок не виключить головного: жодна кількість захопленої території не робить агресію законною, а чужу землю — своєю.

росія планує збільшити оборонні видатки

На тлі цих заяв москва готує чергове нарощування військового бюджету. За документами, з якими ознайомилося Reuters, у 2027 році на оборону планують спрямувати 17,1 трлн рублів — приблизно на 27% більше від раніше передбачених на цей рік 13,5 трлн.

Загалом оборонні видатки на наступні три роки мають становити 50 трлн рублів. Частка оборони у бюджеті 2027 року сягне близько 35%, повідомляє The Moscow Times.

👉 Також нагадаємо, що Україна представила європейським партнерам документ, який називає перехопленим російським планом масштабних атак на енергетичну та комунальну інфраструктуру. За описаним у ньому сценарієм, удари мають позбавити великі міста електроенергії, опалення та водопостачання.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.