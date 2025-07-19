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Російський дрон впав на дах будинку у Києві — без жертв

Денис Молотов
Денис Молотов
Російський дрон впав на дах будинку у Києві — без жертв

Пізно ввечері 18 липня у Дарницькому районі столиці зафіксовано наслідки чергової ворожої атаки. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко, уламки безпілотного літального апарата, ймовірно російського виробництва, впали на дах одного з житлових будинків.

📢 «Фіксуємо наслідки ворожої атаки у Дарницькому районі. На дах житлового будинку впала частина БпЛА. Попередньо — без пожежі та постраждалих», — зазначив Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Він також звернувся до мешканців Києва із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й негайно спускатися до укриттів у разі небезпеки.

☝️Нагадаємо, увечері в Києві лунали вибухи — йшлося про активну роботу систем протиповітряної оборони. За попередніми даними, сили ППО цієї ночі знищили 11 з 35 запущених російських безпілотників. Ще шість дронів залишаються локаційно втраченими.

👉 Також відомо, що в ніч на 18 липня, близько 04:40, російські окупанти завдали чергового удару по житловому мікрорайону міста Чугуїв Харківської області.

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