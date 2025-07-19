Ворожий удар по Павлограду: наймасованіша атака з початку війни

У ніч на суботу, 19 липня, Павлоград у Дніпропетровській області зазнав однієї з наймасованіших атак з боку російських окупаційних військ. Як повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА), ворог випустив по місту одночасно ракети й дрони, завдаючи прицільних ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі.

📢 «Пекельна ніч і ранок для Павлограда. Наймасовіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками», — йдеться у заяві ОВА.

Внаслідок ворожої атаки спалахнули масштабні пожежі. Зазнали пошкоджень пожежно-рятувальна частина, промислові підприємства, а також одна з п’ятиповерхівок у місті.

Постраждала й решта регіону:

▪️ У Дніпрі та прилеглому районі внаслідок обстрілу також виникли займання.

▪️ У Синельниківському районі ракети пошкодили два приватні будинки.

▪️ Нікопольський район атакували FPV-дронами та артилерією — під вогнем опинилися Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Там пошкоджено мікроавтобус.

🔺 Крім того, внаслідок артилерійського обстрілу ввечері 18 липня в Марганецькій громаді отримав поранення 57-річний чоловік.

❗️Повітряна тривога у Дніпропетровській області станом на ранок 19 липня досі тривала. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях і не нехтувати сигналами тривоги.

☝️Нагадаємо, що в цю ж ніч ворожих ударів зазнали й інші міста України. У Києві уламки БпЛА впали на дах житлового будинку, а в Одесі після ракетного удару загорілися кілька поверхів багатоповерхівки — одна жінка загинула, троє осіб отримали поранення.