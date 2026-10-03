Україна буде бити по російських НПЗ – Зеленський

Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи у відповідь на удари по українській енергетичній інфраструктурі. Про це шостий президент України В.О. Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters, опублікованому 3 жовтня.

За словами глави держави, Україна має реагувати на зміну російської тактики «будь-яким доступним нам способом». Одним із напрямків цієї відповіді залишатимуться удари по підприємствах, доходи від роботи яких допомагають москві фінансувати війну.

📢 «У відповідь на їхні атаки на нашу енергетику ми маємо бити по їхній енергетиці», — сказав президент.

Зеленський уточнив, що насамперед ідеться про нафтопереробні заводи, які «приносять їм кошти на цю війну». Водночас він наголосив, що Україна не відповідатиме невибірковими ударами по цивільних об’єктах.

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В інтерв’ю президент розповів, що українська розвідка отримала документи про зміну підходу росії до повітряних атак напередодні зими. За його словами, йдеться про удари по ширшому колу цивільних об’єктів, зокрема логістиці, дорогах, школах і лікарнях.

Метою таких дій Зеленський назвав тиск на населення, щоб змусити людей залишати Київ та інші українські міста. Він також зазначив, що не отримував від москви сигналів про готовність до мирних переговорів або обговорення припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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На тлі атак на столичну інфраструктуру вранці 3 жовтня російський безпілотник влучив у Північний міст. За повідомленням КМДА, пошкоджень зазнали дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух із лівого на правий берег тимчасово перекривали.

Згодом автобуси №21, 73, 101 та 114 повернулися до постійних маршрутів, однак курсували з відхиленнями від графіка. Для тролейбусів організували тимчасові схеми руху окремо на обох берегах.

Перед цим, упродовж 1–2 жовтня, російські дрони неодноразово атакували Південний міст: повідомлялося щонайменше про п’ять влучань. Після ударів рух автомобільного транспорту та метро мостом зупинили.