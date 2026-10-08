У Прилуках завершили рятувальну операцію: удар рф забрав життя 22 людей, серед них п’ятеро дітей

У Прилуках Чернігівської області завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару по житловій п’ятиповерхівці 7 жовтня. Загинули 22 людини, зокрема п’ятеро дітей. Ще 54 людини постраждали, серед них семеро дітей.

Про завершення робіт 8 жовтня повідомив шостий президент України В.О. Зеленський. Врятувати вдалося 15 людей, зокрема п’ятирічну дитину.

До робіт залучили понад 500 фахівців екстрених служб

Рятувальна операція тривала всю ніч. Уранці 8 жовтня надзвичайники ще розбирали завали й демонтували зруйновані конструкції. Пізніше президент оприлюднив підсумкові дані та подякував залученим до порятунку людей.

📢 «Вже завершилась пошуково-рятувальна операція у Прилуках після російського ракетного удару по пʼятиповерхівці. На жаль, кількість загиблих зросла до 22 людей. Серед них п’ятеро дітей. Мої співчуття всім рідним і близьким. П’ятдесят чотири людини постраждали, семеро з них – діти. Понад 500 фахівців екстрених служб було залучено на місці. Дякую кожному й кожній. Відучора врятували 15 людей, зокрема й 5-річну дитину.

І після такого жорстокого обстрілу росіяни продовжили бити по наших регіонах. Вранці росія вдарила авіабомбою по звичайній зупинці громадського транспорту в Краматорську. Станом на зараз відомо про 12 загиблих. Ввечері у Києві двоє людей загинули через удар по житловому будинку. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Ще четверо людей поранено, двоє з них – діти. На Одещині через російську атаку дроном пошкоджено притулок для тварин. Знову під ударами була енергетика. Загалом через російські обстріли є руйнування у 10 областях», — зазначив Зеленський.

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У Прилуках оголосили три дні жалоби

За попередніми даними Національної поліції, внаслідок удару по місту пошкоджено 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. На момент оприлюднення цього повідомлення остаточну кількість пошкоджених осель ще встановлювали.

У Прилуцькій міській територіальній громаді 7–9 жовтня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Про це повідомила Прилуцька міська рада.

Світла пам’ять усім, чиє життя забрала російська агресія.