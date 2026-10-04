рф знову вдарила по Північному мосту: пошкоджено дорогу й тепломагістраль

У неділю, 4 жовтня, російський безпілотник повторно атакував Північний міст у Києві. Удар пошкодив дорожнє полотно та тепломагістраль. Через аварію в Деснянському районі тимчасово припинили гаряче водопостачання. Про наслідки повідомили міський голова Віталій Кличко та Київська міська державна адміністрація (КМДА).

📢 «Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту», — зазначив мер.

За повідомленнями медіа, міст атакував реактивний дрон. У момент удару переправою рухалися цивільні автомобілі. На місці влучання утворилася вирва, пошкоджень зазнали огороджувальні конструкції.

Після атаки Кличко повідомив про направлення на місце екстрених служб. Даних про постраждалих саме внаслідок повторного удару по мосту в перевірених повідомленнях міської влади не наведено. Але в КМВА зазначили, що наразі відомо про 2 постраждалих внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів по столиці.

Пошкоджена тепломагістраль: що відомо про водопостачання

Після влучання мер уточнив, що пошкоджень зазнала також тепломагістраль, через що мешканці Деснянського району тимчасово залишаться без гарячої води. За словами Кличка, ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання. Термінів завершення робіт у повідомленні не зазначено.

Як змінився рух громадського транспорту

Після ранкового удару в Києві тимчасово змінили рух автобусів №21, 73, 101 та 114. Згодом КМДА повідомила, що всі чотири маршрути відновили роботу за постійними схемами, однак транспорт курсує з відхиленнями від графіка. Оновлення КМДА.

Тролейбуси №29, 30, 31 та 47 на лівому березі курсують від вулиці Милославської до Дарницької площі. На правому березі для маршрутів №29, 30 та 31 організували рух до станції метро «Почайна».

Окремо міська влада нагадала про тимчасовий маршрут автобусів №22 та №91 із лівого на правий берег через Дарницький міст. Цю схему запровадили ще 2 жовтня.

Автобуси прямують так:

проспект Миколи Бажана → Дніпровська набережна → вулиця Березняківська → вулиця Юрія Шумського → вулиця Петра Радзіня → Дарницький автомобільно-залізничний міст → Наддніпрянське шосе → бульвар Миколи Міхновського → Голосіївський проспект, далі — за власними маршрутами.

У зворотному напрямку, із правого на лівий берег, ці автобуси працюють за раніше зміненими схемами. Повідомлення КМДА про маршрути №22 та №91.

Уламки впали на автомобіль і територію школи

У Дарницькому районі уламки безпілотника впали на припаркований автомобіль. Кличко повідомив про направлення екстрених служб на місце. Згодом він уточнив, що в цьому ж районі уламки впали на відкритій території однієї зі шкіл.

Нагадаємо, першого удару Північний міст зазнав уранці 3 жовтня. Тоді були пошкоджені дорожнє покриття та контактна тролейбусна мережа.

Перед цим російські дрони неодноразово атакували Південний міст, де повідомляли щонайменше про п’ять влучань. Рух метро та наземного транспорту переправою зупиняли. За оновленням КМДА від 4 жовтня, перевезення пасажирів наземною ділянкою «зеленої» лінії метро відновили під час жовтого рівня загрози. Під час червоного рівня рух цією ділянкою припинятимуть.