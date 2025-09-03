Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прибув до Києва

У середу, 3 вересня, до столиці України з офіційним візитом прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Про його приїзд повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Радий вітати в Україні міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі Рамштайн, що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти», – написав Шмигаль.

Він також наголосив, що під час переговорів готуються «важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн».

Міністр оприлюднив коротке відео, на якому зафіксована зустріч британського колеги на залізничному вокзалі Києва.

Візит Джона Гілі відбувається напередодні чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», яка цього разу пройде у Лондоні. Очікується, що сторони обговорять координацію військової допомоги Україні, а також нові формати співпраці у сфері оборони.

☝️ Нагадаємо, у липні Україна та Велика Британія підписали угоду про постачання понад 5 тисяч зенітних ракет від компанії Thales. Цей контракт фінансується завдяки британській державній гарантії на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів із терміном дії на 19 років. Документ став важливим кроком у зміцненні спроможностей української ППО та символом довгострокового партнерства між двома країнами.

👉 Також раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключає, що Лондон долучиться до переговорів між США та Німеччиною, які стосуються закупівлі та передачі озброєння Україні.

Візит британського міністра до Києва є черговим підтвердженням тісної співпраці між Україною та Великою Британією, спрямованої на посилення обороноздатності у протистоянні російській агресії.