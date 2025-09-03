Середа, 3 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прибув до Києва

Денис Молотов
Денис Молотов
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прибув до Києва

У середу, 3 вересня, до столиці України з офіційним візитом прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Про його приїзд повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Радий вітати в Україні міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі Рамштайн, що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти», – написав Шмигаль.

Він також наголосив, що під час переговорів готуються «важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн».

Міністр оприлюднив коротке відео, на якому зафіксована зустріч британського колеги на залізничному вокзалі Києва.

Візит Джона Гілі відбувається напередодні чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», яка цього разу пройде у Лондоні. Очікується, що сторони обговорять координацію військової допомоги Україні, а також нові формати співпраці у сфері оборони.

☝️ Нагадаємо, у липні Україна та Велика Британія підписали угоду про постачання понад 5 тисяч зенітних ракет від компанії Thales. Цей контракт фінансується завдяки британській державній гарантії на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів із терміном дії на 19 років. Документ став важливим кроком у зміцненні спроможностей української ППО та символом довгострокового партнерства між двома країнами.

👉 Також раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключає, що Лондон долучиться до переговорів між США та Німеччиною, які стосуються закупівлі та передачі озброєння Україні.

Візит британського міністра до Києва є черговим підтвердженням тісної співпраці між Україною та Великою Британією, спрямованої на посилення обороноздатності у протистоянні російській агресії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Зеленський вже прибув до Данії з робочим візитом

ВАЖЛИВО

Фейк: СБУ не знайшла «російського сліду» у вбивстві Андрія Парубія

СТОПФЕЙК

Луганська ОВА та громадськість обговорили соціальний захист ВПО і створення безбар’єрного простору

ЛУГАНЩИНА

На Одещині застрелено чоловіка при спробі втечі з України до Молдови

КРИМІНАЛ

Місія МВФ прибула до Києва для тижневої роботи

ВАЖЛИВО

Роберт Бровді «Мадяр» анонсував збільшення Сил безпілотних систем

ВІЙНА

Трамп заявив, що дізнався «цікаві речі» про путіна

ВАЖЛИВО

Зеленський проведе переговори у Данії та Франції щодо тиску на рф

ВЛАДА

В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8

КОРДОН

Доба на фронті: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

ВІЙНА

Пряма загроза ядерній безпеці Європи: у Міненерго відреагували на заяви путіна щодо Запорізької АЕС

ПОДІЇ

Родини ВПО з Білолуцької громади отримали кошти на шкільне приладдя

ЛУГАНЩИНА

В Ірпені чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 11-річної дитини

КРИМІНАЛ

Шмигаль провів зустріч з представником НАТО в Україні

ВЛАДА

На росії вимушені збільшити знижку на нафту для Індії

ЕКОНОМІКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"