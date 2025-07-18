Велика Британія розглядає участь у передачі озброєнь Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключає, що Лондон долучиться до переговорів між США та Німеччиною, які стосуються закупівлі та передачі озброєння Україні. Про це повідомило видання Bloomberg у середу, 17 липня.

За інформацією ЗМІ, ініціатива ще перебуває на ранньому етапі. Однак, перемовини вже ведуться між Вашингтоном, Берліном, Лондоном і низкою інших європейських країн. Остаточне рішення щодо участі Британії поки не ухвалено.

📢 «Ми співпрацюємо з союзниками, щоб забезпечити ресурси та підтримку, які гарантуватимуть ефективність таких зусиль в Україні», — наголосив Стармер під час пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

💢 Нова угода НАТО щодо постачання озброєнь

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп повідомив про нову угоду в межах НАТО, за якою союзники купуватимуть американські системи «Patriot», ракети та боєприпаси і передаватимуть їх Збройним силам України.

На участь у цій ініціативі вже погодились Данія та Німеччина, тоді як Франція, Італія, Чехія та Угорщина — відмовилися. За словами генсека НАТО Марка Рютте, окрім Німеччини та Данії, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада також висловили готовність приєднатися.

Водночас деякі з цих країн дізналися про свою участь у форматі лише після оголошення Трампа, що викликало подив серед партнерів.