Кравченко заперечив причетність до коштів колцентрів і пояснив оренду будинку в Козині

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання чи легалізації коштів від незаконних колцентрів. Він також підтвердив, що його родина орендує будинок у Козині, та пообіцяв задекларувати місце проживання. Заява Кравченка з’явилася в його Telegram-каналі після оприлюднення записів розмов у межах справи «Карфаген».

Генпрокурор стверджує, що оприлюднені матеріали не підтверджують його участі в отриманні та відмиванні грошей від колцентрів. Окремо він прокоментував фотографію сейфа з грошима.

📢 «З розмов очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження. Розмови це просто розмови, як і фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження», — написав Кравченко.

За його словами, витрати родини на подорожі та побутові потреби здійснювалися в межах задекларованих доходів і відповідно до законодавства.

Коли родина переїхала до будинку в Козині

Кравченко повідомив, що родина обрала будинок узимку, але переїхала до нього 1 травня 2026 року. Площа орендованого житла, за його словами, становить 280 квадратних метрів.

📢 «До будинку площею 280 кв.м, у якому проживає наша родина на праві оренди: ми його обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалися робота майстрів, сигналізація та побутова техніка. До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року. Моє постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону. Моя посада не звільняє мене від перевірки. Але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами», — заявив генпрокурор.

Чому будинок згадували у справі Кропиви

6 вересня Bihus.Info повідомили про будинок у Козині, яким може користуватися Кравченко. Журналісти зазначили, що нерухомість відсутня в його декларації.

Будинок також згадували під час обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві у Вищому антикорупційному суді. Кропива обіймав посаду заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора.

За даними прокурорів САП, він міг координувати ремонт, спілкуватися з виконробом і займатися встановленням обладнання. Слідство вважає Кропиву «довіреною особою генерального прокурора», посилаючись на їхні неформальні стосунки.

Що розслідують НАБУ і САП

4 вересня стало відомо про операцію «Карфаген». Наступного дня НАБУ повідомило про викриття п’ятьох учасників ймовірної злочинної організації на чолі з посадовцем ОГП.

За версією слідства, учасники отримували хабарі за неперешкоджання роботі шахрайських колцентрів. Одержані кошти надалі легалізовували через придбання майна та банківські рахунки близьких осіб.

На нерухомість, коштовності й рухоме майно, за даними НАБУ, витратили понад 20 млн грн. Ще понад 12 млн грн становить мінімальна ринкова вартість активів, перереєстрованих на третіх осіб. Понад 10 млн грн розмістили на рахунках близьких під виглядом підприємницьких доходів.

Кравченко повідомив, що працівника ОГП, який фігурує в розслідуванні, вже відсторонили від виконання обов’язків. Також генпрокурор доручив підготувати кадрове рішення про його звільнення. Досудове розслідування триває.