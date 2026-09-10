Атака на Київ 10 вересня: на АЗС постраждали четверо людей

У Голосіївському районі Києва вранці 10 вересня російський безпілотник упав на територію автозаправної станції (АЗС). За уточненими даними міського голови Віталія Кличка, постраждали четверо людей. Трьох поранених госпіталізували.

На місці виникла пожежа. Рятувальники також повідомили про пошкодження зупинки громадського транспорту, займання нежитлової будівлі та дизельних генераторів.

❗Кількість постраждалих зросла до чотирьох

Спочатку Кличко повідомив про виклик медиків до Голосіївського району. Згодом він уточнив, що безпілотник упав на територію АЗС, де загорівся один автомобіль. На той момент було відомо про трьох постраждалих. Пізніше мер оприлюднив оновлені дані.

📢 «Четверо постраждалих внаслідок падіння БпЛА на АЗС у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували», — повідомив Кличко.

Київська міська військова адміністрація також підтвердила пошкодження автозаправної станції та загоряння автомобіля. В окремому оновленні КМВА зазначила, що кількість постраждалих становить чотири людини.

💥 Після повторного влучання загорілися генератори

За даними ДСНС, на місці удару горів легковий автомобіль. Крім того, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Ще одна пожежа виникла у восьмиповерховій нежитловій будівлі.

📢 «Після повторного влучання загорілися дизельні генератори», — повідомили рятувальники.

Усі пожежі ліквідовані. У повідомленні ДСНС ішлося про трьох поранених, однак згодом міська влада уточнила кількість постраждалих до чотирьох.

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росія атакувала Україну з вечора 9 вересня

Ранкова атака на Київ відбулася після нічних ударів по Україні. За повідомленням Повітряних сил, із 18:00 9 вересня російські війська застосували 149 безпілотників.

Серед них були ударні дрони типу «Shahed», зокрема реактивні, а також безпілотники інших типів та імітатори. Ці дані охоплюють атаку по Україні загалом.

👉 Також нагадаємо, що після російської атаки на Хмельницький увечері 9 вересня травмувалися четверо рятувальників та поліціянт. Працівники ДСНС постраждали внаслідок повторної детонації на території ринку, де виникла пожежа.