Відновлення та рішення держави: у Києві відбувся інтенсив для молоді Луганщини

У Києві провели масштабний практичний інтенсив «Youth Policy Hub: Екосистема спроможності та стратегічного лідерства». Організатори присвятили захід посиленню управлінського потенціалу молодих громадян та їхній спроможності впливати на процеси ухвалення рішень. Зустріч відбулася на базі хабу стійкого бізнесу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Подію організували для формування умов, за яких молодь стає дієвим рушієм змін у громадах і державі.

До фахового діалогу долучилися заступниця голови Луганської облдержадміністрації (ОДА) Катерина Безгинська та директор Департаменту освіти, культури, молоді та спорту Олексій Бльоскін.

Разом із ними працювали лідери Луганського регіонального молодіжного конгресу та Молодіжної ради при Луганській ОДА. Також участь узяли делегати молодіжних рад територіальних громад та активісти регіону.

✅ Участь у самоврядуванні та підготовка до деокупації

Присутні детально обговорили інструменти залучення нового покоління до суспільного життя та захисту інтересів однолітків. Учасники окреслили шляхи розвитку місцевого самоврядування і втілення власних соціальних ініціатив під час війни.

Заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська наголосила на збереженні фахового потенціалу молоді Луганщини.

📢 «Для Луганщини особливо важливо зберігати людський потенціал області та створювати умови, за яких молоді люди матимуть можливості для розвитку незалежно від місця проживання. Водночас слід готувати передумови для їхньої участі у відновленні своїх громад після деокупації», – зазначила вона.

Експертна панель від парламенту та міністерства

Власним практичним баченням реалізації державної політики поділилися провідні національні експерти:

голова Молодіжної ради при Голові Верховної Ради України Георгій Пазій;

директор Українського молодіжного фонду Микола Кобися;

представник Міністерства молоді та спорту України Олександр Туз.

Фахівці розповіли про дієві механізми взаємодії з органами державної влади та залучення грантових ресурсів.

Відзначення лідерів і практичний інструментарій законотворчості

Важливою складовою зустрічі стало офіційне вручення подяк та відзнак лідеркам, які системно працюють задля розвитку громад.

Нагороди отримали:

Каріна Ігнатуша — голова Луганського регіонального молодіжного конгресу, членкиня молодіжної ради при Лисичанській МВА;

Дар’я Євдокієнко — представниця Коломийчиської громади, членкиня обласного конгресу;

Катерина Рудяшко — голова молодіжної ради Троїцької селищної територіальної громади.

Під час зустрічі учасникам також презентували методичний посібник «Основи законотворчості для молоді». Видання слугуватиме практичним порадником для тих, хто планує розуміти правила творення державних рішень і змінювати закони.

Створення цифрової мережі для спільної роботи

За результатами зустрічі представники громад домовилися створити спеціальну онлайн-спільноту для постійної координації та запуску спільних ініціатив.

Форум став авторитетним простором об’єднання активної молоді, обміну знаннями та розвитку самоврядування.

Молодіжні лідери вже сьогодні пропонують ефективні рішення й об’єднують людей навколо важливих проєктів. Саме ця молодь візьме на себе провідну роль у процесах комплексного відновлення деокупованих територій Луганщини.

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👉 Також нагадаємо, що керівництво Луганської області та представники територіальних громад взяли участь у першій всеукраїнській установчій онлайн-зустрічі уповноважених із питань безбар’єрності.