Школи Попаснянської громади розпочали новий навчальний рік

Попаснянська міська військова адміністрація (МВА) продовжує забезпечувати доступ до якісного українського навчання дітям, які вимушено залишили рідний дім. У 2026–2027 навчальному році три місцеві школи організували дистанційні уроки для 693 школярів у 48 класах. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Сьогодні учні громади перебувають у різних куточках світу.

В Україні наразі проживають 336 дітей, ще 346 учнів навчаються з-за кордону.

Попри небезпеку, 11 дітей виходять на зв’язок із тимчасово окупованих територій.

Статус внутрішньо переміщених осіб офіційно мають 324 школярі.

Освітній процес координують 85 кваліфікованих учителів. Уроки проходять на цифрових платформах у синхронному та асинхронному режимах за гнучкими графіками.

🎓 Навчальні плани та підтримка інклюзії

Більшість дітей здобувають базову середню освіту за стандартними державними нормативами.

Типову програму обрали 528 учнів у 37 класах.

Ще 165 вихованців в 11 класах опановують скорочену програму з українознавчим компонентом.

Діти фокусуються на вивченні рідної мови, української літератури, національної історії та громадянської освіти.

Окрему увагу педагоги приділяють створенню комфортних умов для дітей з особливими освітніми потребами.

У громаді відкрили 10 інклюзивних класів для 11 учнів, а ще шестеро дітей навчаються за індивідуальними планами.

🏆 Військово-патріотичний гарт та успіхи ліцеїстів

Крім шкільних дисциплін, викладачі залучають молодь до національно-патріотичних заходів.

У червні 2026 року школярі долучилися до дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Команда середньої вікової категорії Попаснянського ліцею № 20 здобула друге місце на обласному етапі змагань.

💶 Стипендії лідерам та компенсації на навчання студентам

Місцева влада системно інвестує бюджетні кошти у розвиток молодіжного лідерства.

Завдяки міській програмі «Молодь — наше майбутнє» з бюджетом 320 тисяч гривень фінансово заохочують активістів. Щомісячну стипендію у розмірі 1 000 гривень виплачують 18 найактивнішим учасникам місцевої Молодіжної ради.

Також другий рік поспіль діє ініціатива «Студентська підтримка» із загальним фондом 450 тисяч гривень. За цією програмою попаснянські студенти щорічно отримують по 2 500 гривень для компенсації власних освітніх витрат.

👉 Також нагадаємо, що для десятикласників Лисичанського ліцею № 1 новий навчальний рік розпочався із першого уроку «Мова гідності: бачити людину за словами». Освітній захід об’єднав педагогів, старшокласників, захисників України та представників місцевої влади.