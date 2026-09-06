росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією

Пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією відновив роботу вранці 6 вересня. Його тимчасово закривали після нічної російської атаки на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області.

За повідомленням оперативного штабу Ізмаїльської РДА, пропускні операції знову здійснюються у штатному режимі. Про відновлення роботи повідомила «Європейська правда».

Чому пункт пропуску «Орлівка» призупиняв роботу

У ніч на неділю, 6 вересня, російські війська здійснили повітряну атаку на прикордонну інфраструктуру району. Після цього адміністрація оголосила про тимчасове припинення пропускних операцій.

📢 «Противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. У зв’язку з атакою пункт пропуску Орлівка тимчасово призупинив роботу», — йшлося в початковому повідомленні.

Тоді оперативний штаб зазначив, що про поновлення роботи поінформує додатково. Згодом адміністрація повідомила про відновлення пропуску через українсько-румунський кордон.

Попередні атаки на прикордонну інфраструктуру Одещини

Це друга за тиждень російська атака, через яку «Орлівка» тимчасово припиняла роботу.

У ніч на 1 вересня російські безпілотники типу «Shahed» атакували цей міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення. Влучання зафіксували по будівлі та території пункту, виникли пожежі.

Раніше, 25 серпня, російська атака пошкодила інфраструктуру автомобільного пункту пропуску «Виноградівка — Вулкенєшть» на кордоні з Молдовою. Він також тимчасово припиняв роботу.

👉 Також раніше повідомлялось про ворожу атаку потяга, що прямував до Херсона опівдні в суботу, 5 вересня. російські війська застосували кілька безпілотників типу «Шахед».