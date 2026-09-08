ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна замовить тисячі ракет IRIS-T за кошти ЄС

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна замовить тисячі ракет IRIS-T за кошти ЄС 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 08.09.2026

Україна замовить у Німеччині ще кілька тисяч керованих ракет IRIS-T для протиповітряної оборони. Закупівлю профінансують коштом оборонної частини кредиту Європейського Союзу загальним обсягом 90 млрд євро.

Про це 8 вересня заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед засіданням Контактної групи з питань оборони України. Його слова наводить «Європейська правда».

📢 «Я радий, що Україна замовить ще кілька тисяч керованих ракет IRIS-T, які будуть профінансовані коштом оборонного кредиту ЄС для України», — сказав Пісторіус.

💶 Як фінансуватимуть ракети IRIS-T

Кредит ЄС на 90 млрд євро розрахований на підтримку України у 2026–2027 роках. З цієї суми 60 млрд євро передбачено для оборонних потреб, зокрема закупівлі озброєння та розвитку оборонного виробництва. Такий розподіл оприлюднила Рада ЄС.

За словами Пісторіуса, система ППО середньої дальності IRIS-T «застосовується в Україні дуже, дуже успішно».

📢 «Ми продовжуємо безперервне постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T, зокрема керованих ракет», — додав міністр.

Додаткові ракети для Patriot

На засіданні у форматі «Рамштайн» Німеччина також оголосила про передачу Україні ракет-перехоплювачів PAC-2 для систем «Patriot». Їх нададуть із запасів Бундесверу.

Окремо держави-члени ЄС погодили закупівлю американських ракет-перехоплювачів для українських «Patriot» на 3,2 млрд євро. Фінансування передбачене в межах того самого кредиту на 90 млрд євро. Технічне оформлення рішення планують завершити до 11 вересня.

Велика Британія виділяє ще 100 млн фунтів стерлінгів на пакет протиповітряної оборони для України. Він включатиме ракети «Patriot» та інше обладнання ППО.

За повідомленням британського уряду, постачання мають відбутися до зими. Внесок спрямують через механізм НАТО PURL, за яким союзники фінансують закупівлю американського озброєння для України.

👉 Також нагадаємо, що речник кремля дмитро пєсков заявив, що вимоги до України ставатимуть дедалі «неприємнішими», якщо мирний процес затягуватиметься.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дніпро, Київ та область: восьмий день дронової атаки рф залишив понад півтора десятка постраждалих

ПОДІЇ

росія атакувала енергетику: найскладніше на Одещині, велика частина без світла

ПОДІЇ

росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією

ВІЙНА

У російських школах посилюють пропаганду та військову підготовку

ПОДІЇ

Контакти США з Україною та рф розморозили процес переговорів, але прориву поки немає – політолог

ПОДІЇ

Київ готує запаси продуктів і води на випадок тривалих відключень

ВЛАДА

Атаки на поїзди: загинула провідниця, є поранені пасажири

ВАЖЛИВО

«Не бачу сенсу платити»: як міністр Улютін вирішив зекономити на людях з інвалідністю

ВЛАДА

Зміни комендантської години в Києві з 10 вересня

ВЛАДА

путін підтримав залучення непридатних до служби в ППО

ПОДІЇ

Михайло Мудрик офіційно перейшов до «Тоттенгема» на правах оренди

СПОРТ

путін після візиту глави ЦРУ відмовився від поступок щодо України – WP

ПОДІЇ

Винагорода за призове місце: Сіверськодонецька громада підтримає ветеранів-спортсменів

СПОРТ

Відставка Кравченка: генпрокурор подав заяву про звільнення

ВАЖЛИВО

Кравченко заперечив причетність до коштів колцентрів і пояснив оренду будинку в Козині

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип