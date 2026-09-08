Україна замовить тисячі ракет IRIS-T за кошти ЄС

Україна замовить у Німеччині ще кілька тисяч керованих ракет IRIS-T для протиповітряної оборони. Закупівлю профінансують коштом оборонної частини кредиту Європейського Союзу загальним обсягом 90 млрд євро.

Про це 8 вересня заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед засіданням Контактної групи з питань оборони України. Його слова наводить «Європейська правда».

📢 «Я радий, що Україна замовить ще кілька тисяч керованих ракет IRIS-T, які будуть профінансовані коштом оборонного кредиту ЄС для України», — сказав Пісторіус.

💶 Як фінансуватимуть ракети IRIS-T

Кредит ЄС на 90 млрд євро розрахований на підтримку України у 2026–2027 роках. З цієї суми 60 млрд євро передбачено для оборонних потреб, зокрема закупівлі озброєння та розвитку оборонного виробництва. Такий розподіл оприлюднила Рада ЄС.

За словами Пісторіуса, система ППО середньої дальності IRIS-T «застосовується в Україні дуже, дуже успішно».

📢 «Ми продовжуємо безперервне постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T, зокрема керованих ракет», — додав міністр.

✅ Додаткові ракети для Patriot

На засіданні у форматі «Рамштайн» Німеччина також оголосила про передачу Україні ракет-перехоплювачів PAC-2 для систем «Patriot». Їх нададуть із запасів Бундесверу.

Окремо держави-члени ЄС погодили закупівлю американських ракет-перехоплювачів для українських «Patriot» на 3,2 млрд євро. Фінансування передбачене в межах того самого кредиту на 90 млрд євро. Технічне оформлення рішення планують завершити до 11 вересня.

Велика Британія виділяє ще 100 млн фунтів стерлінгів на пакет протиповітряної оборони для України. Він включатиме ракети «Patriot» та інше обладнання ППО.

За повідомленням британського уряду, постачання мають відбутися до зими. Внесок спрямують через механізм НАТО PURL, за яким союзники фінансують закупівлю американського озброєння для України.

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