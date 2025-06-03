Microsoft звільнила ще сотні працівників, мільярдні інвестиції в ШІ

Корпорація Microsoft скоротила ще кілька сотень працівників, лише через кілька тижнів після наймасовішого за останні роки звільнення. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в компанії.

📉 У понеділок про втрату роботи було офіційно повідомлено понад 300 співробітникам.

Представник компанії підтвердив інформацію, заявивши, що ці скорочення є доповненням до попереднього звільнення близько 6 тисяч працівників, оголошеного минулого місяця.

👨‍💻 Попередні скорочення, як уточнює Bloomberg, найбільше торкнулися інженерів-програмістів, однак наразі не уточнюється, які саме підрозділи постраждали в новій хвилі.

📊 Станом на червень 2024 року в Microsoft працювало приблизно 228 тисяч штатних співробітників, із них 55% — у США.

Видання наголошує, що зростання популярності штучного інтелекту (ШІ) докорінно змінює структуру зайнятості в техіндустрії, адже компанії все частіше скорочують традиційні посади, водночас створюючи нові — пов’язані з AI.

☝️ Минулого тижня корпорація Salesforce заявила, що завдяки впровадженню внутрішніх рішень на базі ШІ змогла скоротити потребу в додатковому персоналі.

Як уже повідомлялося раніше, Microsoft стала найдорожчою компанією світу, обійшовши Apple після падіння її акцій на 23% протягом чотирьох сесій.

👉 Також нагадаємо, що з понеділка, 5 травня 2025 року, популярний месенджер Skype офіційно припиняє своє існування. Його користувачі будуть автоматично переведені до платформи Microsoft Teams, яка стала основною службою для комунікації всередині екосистеми Microsoft.