Масштабні відключення світла після чергових ударів рф

В Україні станом на ранок 31 грудня через російські удари зафіксовано масштабні знеструмлення споживачів у низці регіонів, зокрема в Одеській та Донецькій областях. Також перебої з електропостачанням є у Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

У компанії зазначили, що вночі та зранку ворог здійснив дронові атаки на енергетичні об’єкти в кількох регіонах країни.

📢 «Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях. На Донеччині та Одещині обсяг знеструмлень є значним. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація», — повідомили в «Укренерго».

За даними оператора енергосистеми, споживання електроенергії станом на 9:30 середи було на 3% нижчим, ніж попереднього дня. Основна причина — знеструмлення значної кількості споживачів у Донецькій та Одеській областях через наслідки російських атак.

☝️ Окремо зазначається, що на Тернопільщині через негоду без світла залишаються 14 населених пунктів.

Через наслідки попередніх масованих ударів рф по енергетичній інфраструктурі у більшості регіонів України діють графіки обмеження потужності для бізнесу та погодинні відключення електроенергії для населення.

У Міністерстві енергетики уточнили, що в Одеській області без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів. На Київщині після масованої атаки 27 грудня без світла досі перебувають близько тисячі споживачів у Броварському районі. Також через складні погодні умови частково або повністю знеструмлено 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях.

👉 Нагадаємо, ліквідація наслідків ворожих ударів по об’єктах енергетики триває і в Київській області. У громадах Обухівського району вже відновили теплопостачання, а у Вишгороді повністю повернули електроенергію.

⚠️ Також стало відомо, що ремонт лінії електропередач поблизу Запорізької атомної електростанції розпочався на тлі чергового локального припинення вогню в районі об’єкта.