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Масована атака на Хмельниччину: дрони, ракета і жертви

Денис Молотов
Денис Молотов
Масована атака на Хмельниччину: дрони, ракета і жертви

У ніч проти 9 липня російські війська масовано атакували західні області України, зокрема Хмельниччину. Про наслідки удару повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

📢 «За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району», — повідомив очільник області.

☝️ Спочатку повідомлялося, що інформації про постраждалих не надходило, однак пізніше підтвердилася загибель однієї людини.

📢 «Додатково встановлено, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки, на жаль, загинула людина у Хмельницькому районі. Загибла особа, 1960 року народження, отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу ‘Shahed’. Тіло направлено на судово-медичну експертизу»,уточнив Тюрін.

Також, за його словами, за медичною допомогою звернулася жінка, яка проживала в будинку, що зазнав ушкоджень.

📢 «Вона отримала тілесні ушкодження у вигляді саден на потиличній ділянці голови. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася. Стан жінки задовільний»,додав голова ОВА.

💥 Сили протиповітряної оборони в Хмельницькій області під час повітряної тривоги збили одну крилату ракету та безпілотник типу «Shahed». Згодом ще один збитий дрон «Shahed» було виявлено на території Шепетівського району.

☝️ Нагадаємо, цієї ж ночі Луцьк також зазнав наймасовішої атаки з початку повномасштабного вторгнення, внаслідок чого виникли масштабні пожежі. У Броварському районі Київської області було поранено двох людей, серед них — жінка 1981 року народження.

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