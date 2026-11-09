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У Сумах російський дрон атакував авто енергетиків, є поранені

Усіх постраждалих госпіталізували. Один із працівників зазнав тяжких травм — на момент повідомлення медики його оперували.

Денис Молотов
Денис Молотов
У Сумах російський дрон атакував авто енергетиків, є поранені
Фото: наслідки російської атаки по енергетиках на Сумщині / НЕК "Укренерго" / 09.11.2026

Уранці 9 листопада російський безпілотник ударив по автомобілю, яким пересувалися працівники «Укренерго» в Сумах. Поранення отримали троє енергетиків. Про це повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та «Укренерго».

У Сумах російський дрон атакував авто енергетиків, є поранені 01
Фото: наслідки російської атаки по енергетиках на Сумщині / НЕК “Укренерго” / 09.11.2026

Усіх трьох доправили до лікарні для надання допомоги. За попередньою інформацією обласної адміністрації, один із чоловіків перебуває у тяжкому стані. На час оприлюднення повідомлення йому проводили операцію.

Григоров назвав атаку прицільною та наголосив, що під російськими ударами опиняються люди, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

📢 «Під ударом опиняються й ті, хто щодня, ризикуючи власним життям, відновлює пошкоджену інфраструктуру та повертає світло в домівки жителів Сумщини», – зазначив очільник ОВА.

Під ударами – працівники, які забезпечують електропостачання

В «Укренерго» підтвердили, що поранені є співробітниками компанії. Там підкреслили: росія атакує не лише енергетичні об’єкти, а й людей, які підтримують їхню роботу та ремонтують пошкоджене обладнання.

📢 «Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар – ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота», – заявили в компанії.

Сумщина залишається під постійними обстрілами. За ранковим зведенням ОВА, від ранку 8 до ранку 9 листопада російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 18 населених пунктах у 12 громадах області. Найбільше атак зафіксували в Сумському та Шосткинському районах.

Також повідомлялося про 22-річного чоловіка, який дістав поранення й травми внаслідок удару російського дрона в Сумській громаді.

👉 Нагадаємо, що росія почала застосовувати проти України нову модифікацію «Герані-5» – К5-К, яку за аеродинамічною схемою та характеристиками можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету.

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