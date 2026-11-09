У Сумах російський дрон атакував авто енергетиків, є поранені

Уранці 9 листопада російський безпілотник ударив по автомобілю, яким пересувалися працівники «Укренерго» в Сумах. Поранення отримали троє енергетиків. Про це повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та «Укренерго».

Усіх трьох доправили до лікарні для надання допомоги. За попередньою інформацією обласної адміністрації, один із чоловіків перебуває у тяжкому стані. На час оприлюднення повідомлення йому проводили операцію.

Григоров назвав атаку прицільною та наголосив, що під російськими ударами опиняються люди, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

📢 «Під ударом опиняються й ті, хто щодня, ризикуючи власним життям, відновлює пошкоджену інфраструктуру та повертає світло в домівки жителів Сумщини», – зазначив очільник ОВА.

Під ударами – працівники, які забезпечують електропостачання

В «Укренерго» підтвердили, що поранені є співробітниками компанії. Там підкреслили: росія атакує не лише енергетичні об’єкти, а й людей, які підтримують їхню роботу та ремонтують пошкоджене обладнання.

📢 «Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар – ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота», – заявили в компанії.

Сумщина залишається під постійними обстрілами. За ранковим зведенням ОВА, від ранку 8 до ранку 9 листопада російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 18 населених пунктах у 12 громадах області. Найбільше атак зафіксували в Сумському та Шосткинському районах.

Також повідомлялося про 22-річного чоловіка, який дістав поранення й травми внаслідок удару російського дрона в Сумській громаді.

👉 Нагадаємо, що росія почала застосовувати проти України нову модифікацію «Герані-5» – К5-К, яку за аеродинамічною схемою та характеристиками можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету.