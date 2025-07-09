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Двоє постраждалих унаслідок нічної атаки дронів на Київщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Двоє постраждалих унаслідок нічної атаки дронів на Київщині

Унаслідок масованої атаки дронів, яку в ніч проти 9 липня здійснили російські війська по території Київської області, у Броварському районі постраждали дві людини. Зазначено, що одна людина зазнала гострої стресової реакції. Про це у середу, 9 липня, повідомила Київська обласна військова адміністрація (КМВА).

📢 «Постраждала жінка 1981 року народження була госпіталізована з попереднім діагнозом – закритий перелом грудної клітини. Їй надається вся необхідна медична допомога, лікарі контролюють стан пацієнтки», — йдеться у повідомленні ОВА.

Після обстеження попередній діагноз перелому не підтвердився, тож вона продовжить лікування амбулаторно.

Також постраждав 61-річний чоловік, у якого зафіксовано гостру реакцію на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу на місці.

☝️ Внаслідок удару загорілися палети на одному з підприємств у Броварському районі. Пожежу оперативно ліквідували. За даними ДСНС, площа займання сягнула 8000 кв. м.

📢 «На Київщині триває ліквідація пожежі, що виникла в результаті нічної ворожої атаки. Загорілося на одному з підприємств. Інформація щодо жертв і потерпілих уточнюється», — зазначили у рятувальній службі.

Місцева влада вкотре закликає мешканців реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, адже ворог не припиняє удари по цивільних об’єктах області з використанням ударних БпЛА.

🔻 За словами представників адміністрації, одна з найбільших комбінованих атак із дронами та ракетами тривала понад 7 годин. Під обстрілами опинилися мирні міста та села Київщини.

Сили протиповітряної оборони знешкодили низку повітряних цілей, за що місцева влада подякувала захисникам неба.

☝️ За даними аналітиків, у червні росія на 60% збільшила інтенсивність повітряних атак по території України.

  • Також відомо, що ворог навмисно атакує територіальні центри комплектування (ТЦК) та об’єкти інфраструктури з метою зірвати мобілізаційні процеси в Україні.
  • У ніч на 9 липня росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку на Україну за весь час повномасштабного вторгнення. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ворог випустив 741 засіб повітряного нападу, з яких 718 було знешкоджено українською ППО.
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