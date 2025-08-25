Понеділок, 25 Серпня, 2025
Денис Молотов
Масована атака дронами на Сумську область: є загиблі

Російська окупаційна армія вчергове завдала масованого удару по Сумській області за допомогою ударних безпілотників. За інформацією Міністерства внутрішніх справ (МВС) України, атака тривала майже добу і продовжилася на ранок 25 серпня. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще дев’ять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждали кілька громад регіону. У Новослобідській громаді внаслідок влучання загинула одна людина та ще двоє були поранені. У Сумській громаді під час обстрілів постраждали ще семеро місцевих жителів.

Крім жертв серед цивільного населення, зафіксовано значні пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Зруйновано багатоквартирний будинок, десятки приватних осель та пошкоджено транспортні засоби.

ДСНС повідомила про масштабні пожежі, що виникли внаслідок нічних ударів:

📢 «Опівночі ворог наніс серію ударів по одному із населених пунктів Сумської громади. Пошкоджень та руйнувань зазнав житловий сектор. Фахівці ДСНС гасили масштабні пожежі одночасно на 4 локаціях. Існувала загроза поширення вогню. За попередньою інформацією, травмовано 6 людей. Всі осередки горіння вдалося ліквідувати», – зазначили рятувальники.

Крім того, удари дронами зафіксовані в Роменській громаді, де виникла пожежа в нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно приборкали вогонь та обстежили територію на наявність нових осередків загоряння.

Виконуючий обов’язки голови Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що руйнування особливо відчутні у Піщанському старостаті:

📢 «З міркувань безпеки це відео не публікував вночі. Так виглядає атака по Піщанському старостату – вулиця майже повністю знищена. На жаль, постраждали п’ятеро людей», – розповів він.

Раніше Суми знову були під прицілом російських дронів. Один із БпЛА влучив у житловий будинок, інший – в автозаправну станцію. Тоді уламкові поранення дістали ще двоє людей.

За попередніми підрахунками, лише за одну ніч у місті та навколишніх селах зафіксовано понад десять прямих влучань дронів-камікадзе. Внаслідок цього виникли масштабні пожежі та значні руйнування у житловому секторі.

Атака дронів на Сумщину знову продемонструвала цілеспрямований характер російських ударів по цивільних об’єктах. Попри заяви про «військові цілі», жертвами стають мирні жителі.

