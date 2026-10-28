Нідерланди оголосили про 1,2 млрд євро невійськової допомоги Україні

Уряд Нідерландів деталізував пакет невійськової допомоги Україні обсягом близько 1,2 млрд євро на найближчі три роки. Його основні напрями – відновлення енергетичної та водної інфраструктури, підтримка економіки й залучення компаній до відбудови.

Про рішення під час візиту до Києва повідомив міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва у сфері розвитку Сьорд Сьордсма. Подробиці оприлюднені на сайті нідерландського уряду.

Міністр наголосив, що Україна зазнає інтенсивних обстрілів і готується до складної зими. За його словами, продовження підтримки українців важливе для спільної безпеки, тому уряд вирішив посилити допомогу.

Оголошений пакет конкретизує раніше взяті фінансові зобов’язання: 878 млн євро невійськової підтримки та додаткові 327 млн євро, про які повідомили під час презентації бюджету. Разом це 1,205 млрд євро – в урядовому повідомленні суму округлено до 1,2 млрд. У бюджетному повідомленні від 15 вересня зазначено, що ці зобов’язання стосуються 2027–2029 років.

Енергетичне обладнання, підтримка бізнесу та страхування експорту

Ще у 2026 році Нідерланди прискорено спрямують 40 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти призначені для термінового ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури, яка потерпає від російських атак.

Допомога також має сприяти ремонту пошкоджених установок, формуванню аварійних запасів і підготовці фахівців енергетичної та водної галузей.

Окремо передбачено 55 млн євро на постачання енергетичного обладнання. Його українським партнерам передаватимуть нідерландські постачальники через Нідерландське агентство підприємництва – RVO.

На інструменти підтримки бізнесу, зокрема Ukraine Partnership Facility, уряд спрямовує 136 млн євро. Фінансування має допомогти компаніям розширити участь у відновленні України та розвивати партнерства на українському ринку.

Ще 19,5 млн євро додадуть до чинного механізму страхування експортних кредитів обсягом 60 млн євро. Це має зменшити фінансові ризики для підприємств, які експортують товари в Україну.

Під час візиту також заплановане підписання угоди про наміри щодо нідерландського внеску в 10 млн євро до ініціативи «Індустріальний Рамштайн». Вона передбачає відновлення та модернізацію виробничих потужностей українських підприємств через постачання машин, обладнання й інших необхідних товарів.

Значну частину невійськової допомоги надаватимуть через Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк і Європейський інвестиційний банк.

Паралельно Нідерланди продовжують оборонну підтримку України. Раніше прем’єр-міністр Роб Єттен пообіцяв допомогти з технічним обслуговуванням, запчастинами та боєприпасами для F-16, назвавши посилення української ППО питанням життя і смерті. Про це він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський 28 жовтня прибув із командою до Нідерландів. Головними темами запланованих переговорів стануть оборонна й економічна співпраця, посилення української протиповітряної оборони та подальша підтримка України.