Понеділок, 7 Липня, 2025
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Маск оголосив підготовку з’їзду партії «Америка»

Денис Молотов
Денис Молотов
Маск оголосив підготовку з’їзду партії «Америка»

Колишній соратник Дональда Трампа, мільярдер та бізнесмен Ілон Маск, заявив про плани провести перший установчий з’їзд своєї нової політичної сили — партії «Америка». Відповідне повідомлення він опублікував у неділю, 6 липня, на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter).

📢 «Коли і де нам слід провести перший з’їзд партії Америка? Це буде дуже весело!», — написав мільярдер, звернувшись до своїх підписників із закликом поділитися ідеями щодо організації заходу.

☝️ На пост Маска одразу ж відреагували користувачі. Зокрема, один з коментаторів висловив побоювання, що нова політична сила може відібрати 5–10% голосів у Республіканської партії, що, в свою чергу, дасть демократам перевагу на виборах до Конгресу у 2026 році.

Раніше Ілон Маск офіційно оголосив про створення власної партії під назвою «Америка». Він пояснив це бажанням змінити існуючу систему, яка, на його думку, втратила демократичність:

📢 «Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створено партію “Америка”, щоб повернути вам свободу».

Варто зазначити, що Маск донедавна мав дружні стосунки з президентом США Дональдом Трампом. Проте, ініціатива створення нової політичної сили викликала в Трампа різко негативну реакцію.

За словами Трампа, заява Маска щодо партії «Америка» є «смішною», а самого мільярдера він охарактеризував як людину, яка «повністю зійшла з рейок».

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