Маск оголосив підготовку з’їзду партії «Америка»

Колишній соратник Дональда Трампа, мільярдер та бізнесмен Ілон Маск, заявив про плани провести перший установчий з’їзд своєї нової політичної сили — партії «Америка». Відповідне повідомлення він опублікував у неділю, 6 липня, на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter).

📢 «Коли і де нам слід провести перший з’їзд партії Америка? Це буде дуже весело!», — написав мільярдер, звернувшись до своїх підписників із закликом поділитися ідеями щодо організації заходу.

☝️ На пост Маска одразу ж відреагували користувачі. Зокрема, один з коментаторів висловив побоювання, що нова політична сила може відібрати 5–10% голосів у Республіканської партії, що, в свою чергу, дасть демократам перевагу на виборах до Конгресу у 2026 році.

Раніше Ілон Маск офіційно оголосив про створення власної партії під назвою «Америка». Він пояснив це бажанням змінити існуючу систему, яка, на його думку, втратила демократичність:

📢 «Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створено партію “Америка”, щоб повернути вам свободу».

Варто зазначити, що Маск донедавна мав дружні стосунки з президентом США Дональдом Трампом. Проте, ініціатива створення нової політичної сили викликала в Трампа різко негативну реакцію.

За словами Трампа, заява Маска щодо партії «Америка» є «смішною», а самого мільярдера він охарактеризував як людину, яка «повністю зійшла з рейок».