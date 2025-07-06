Маск оголосив про політичний проєкт — партія Америка

У США з’явиться нова політична партія під назвою «Америка», про створення якої 5 липня оголосив американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск. Про це він повідомив у своїй публікації на платформі X (колишній Twitter).

☝️ Маск заявив, що його рішення базується на результатах опитування, яке він провів у День Незалежності — 4 липня. Згідно з результатами, 65,4% респондентів підтримали створення нової партії, тоді як 34,6% виступили проти.

📢 «У співвідношенні 2 до 1 ви хочете нову політичну партію і ви її отримаєте! Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створено партію Америка, щоб повернути вам свободу», — написав Маск.

У коментарях Маск також підтвердив свою підтримку посту користувача, який заявив про завершення «однопартійної епохи» у США. Підприємець заявив, що нова сила зможе стати впливовим гравцем у Конгресі та відігравати вирішальну роль у прийнятті суперечливих законопроєктів.

У США діє двопартійна система, в межах якої до Конгресу обирають представників Республіканської або Демократичної партій.

📌 Раніше Ілон Маск вже заявляв про плани створити політичну силу, якщо Конгрес підтримає один з фінансових документів адміністрації діючого президента. На його позицію різко відреагував Дональд Трамп, порадивши Маску «повертатися до Південної Африки».

👉 Також раніше Трамп зазначив, що Маск не зміг би втриматися на плаву без державної підтримки.