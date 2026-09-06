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Станично-Луганська СВА: підтримка мешканців, допомога Захисникам

Денис Молотов
Денис Молотов
Станично-Луганська СВА: підтримка мешканців, допомога Захисникам
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Одним із ключових напрямів роботи Станично-Луганської СВА залишається соціальний захист мешканців громади. У Станично-Луганській громаді цьогоріч матеріальну допомогу отримала 61 людина. Загальна сума виплат становила 315 тис. грн. Ще 640 тис. грн профінансували за програмою підтримки ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин.

Про роботу Станично-Луганської селищної військової адміністрації 6 вересня повідомила Луганська ОВА.

💶 Кому надали грошову допомогу

Матеріальну підтримку отримали мешканці, які потребували лікування, зокрема люди з онкологічними захворюваннями. Серед отримувачів також були родини з дітьми, особи з інвалідністю та громадяни у складних життєвих обставинах.

Окрема програма передбачає одноразову допомогу ветеранам, військовослужбовцям, мобілізованим, людям, звільненим із полону, та членам сімей загиблих. На ці виплати спрямували 640 тис. грн.

Оздоровлення дітей і компенсації родинам

Послугами оздоровлення та відпочинку охопили 11 дітей пільгових категорій. Двом родинам компенсували витрати на оздоровлення дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, діти громади мали можливість відпочити в Міжнародному дитячому центрі «Артек». Серед інших місць відпочинку в повідомленні адміністрації зазначені Словенія та Молдова.

☑️ Гуманітарна допомога в Києві та Кропивницькому

Переселенцям із Луганщини, які проживають у Києві, передали 3600 продуктових наборів. Допомогу надали в партнерстві з благодійним фондом «Ґлобал Емпавермент Мішн ЮА».

У Кропивницькому мешканці отримували допомогу в гуманітарному штабі Станично-Луганської СВА. За підтримки благодійного фонду «Україна на долонях» там видавали продукти та засоби гігієни. Також люди отримували дитячий одяг, іграшки й постільну білизну.

Адміністрація продовжує розширювати співпрацю з партнерами. Вона охоплює спільні ініціативи, координацію роботи та сприяння наданню гуманітарної допомоги військовослужбовцям.

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Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

👉 Також нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) з прифронтових населених пунктів Луганської області отримали 111 житлових сертифікатів за державною програмою компенсацій. Загальна вартість нарахованих виплат сягнула 155,2 мільйона гривень із врахуванням прав співвласників майна.

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