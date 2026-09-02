Армія рф завдала удару по складах у Дніпрі 2 вересня

Окупаційні російські війська у середу, 2 вересня, здійснили повітряний обстріл міста Дніпро. Ворожі снаряди поцілили у продовольчі склади торговельної мережі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

⚠️Унаслідок ворожого нападу двоє людей загинули. Рятувальні підрозділи спершу деблокували з-під уламків тіло загиблого чоловіка. Згодом у медичному закладі померла жінка, яка перебувала у критичному стані.

Зростання кількості поранених та руйнування в місті

Кількість постраждалих цивільних мешканців продовжує збільшуватися через розбір завалів.

📢 «Ворог атакував Дніпро. Внаслідок удару зайнялася пожежа», – написав він. За кілька хвилин керівник області уточнив перші наслідки: «Щонайменше шестеро людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі».

Після проведення операції лікарями очільник ОВА констатував:

📢 «Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося», – зазначив керівник ОВА.

Згодом Олександр Ганжа опублікував зведення:

❗️На жаль, уже двоє загиблих внаслідок ворожої атаки на Дніпро. Щойно померла жінка, яка дістала важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося.

❗️До восьми зросла кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро. Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості.

❗️Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджені й кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків. Триває ліквідація наслідків удару.

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що ракетного удару зазнали логістичні склади мережі супермаркетів АТБ.

Робота підрозділів ДСНС на місці події

На території ураженого комплексу вогнеборці оперативно ліквідували відкрите полум’я. За інформацією ДСНС України:

📢 «внаслідок російського удару загинули 2 людини, ще 5 – постраждали. Пошкоджені продовольчі склади, загорілися 2 легкові автівки. Вогнеборці ліквідували пожежу. На місці працювали 17 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.

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Водночас ворог продовжує завдавати комбінованих повітряних ударів по всій країні. Зокрема, удень 2 вересня від російської атаки безпілотників постраждали семеро жителів Києва, п’ятьох із яких госпіталізували до лікарень.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська вранці 2 вересня завдали чергового масованого удару безпілотниками по столиці України. Унаслідок вибухів та падіння уламків травмувалися семеро людей.