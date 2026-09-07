Будинок у Козині: що з’ясували Bihus.Info та як відповів Кравченко

Журналісти Bihus.Info повідомили про будинок у Козині, яким може користуватися генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Нерухомість згадували під час розгляду справи посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

Кравченко підтвердив, що його родина орендує житло в Козині. За його словами, сім’я переїхала туди 1 травня 2026 року. Генпрокурор заявив, що відобразить місце проживання в декларації за 2026 рік.

Що відомо про будинок у Козині

За даними Bihus.Info, площа будинку становить близько 300 квадратних метрів. Право власності на нього оформили на початку 2026 року.

Власницею є 73-річна жінка, яка зареєструвалася підприємицею приблизно за місяць до публікації матеріалу. Журналісти зазначили, що її немає серед родичів Кравченка, вказаних у декларації.

Місцезнаходження нерухомості редакція встановила за інформацією власних джерел. Матеріал оприлюднили 6 вересня.

Які дані САП навела в суді

Того дня ВАКС обирав запобіжний захід Сергію Кропиві, заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора.

За даними прокурорів САП, Кропива міг координувати ремонт у будинку, де проживає Кравченко. Йдеться про спілкування з виконробом, встановлення генератора, каміна та сигналізації.

Також прокурор навів відомості про можливу допомогу Кропиви з оформленням американської візи дружині генпрокурора. Окремо йшлося про організацію святкування дня народження Кравченка в Мадриді.

Слідство вважає Кропиву «довіреною особою генерального прокурора». Ці обставини прокурори використали для обґрунтування клопотання про запобіжний захід.

Як Кравченко пояснив оренду й побутові питання

У своїй відповіді генпрокурор назвав площу орендованого будинку — 280 квадратних метрів. За його словами, родина обрала його взимку, однак житло потребувало доробок і налаштування обладнання.

Кравченко пояснив, що саме цього стосувалися розмови про майстрів, сигналізацію та побутову техніку.

«До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року», — заявив він. Його пояснення наводить ZN.UA.

Генпрокурор також заявив, що дружина самостійно готувала документи й отримувала візу до США. Витрати на подорожі та побутові потреби, за його словами, здійснювалися в межах задекларованих доходів.

Кравченко заперечив причетність до отримання та легалізації грошей від незаконних кол-центрів.

Яке рішення ухвалив ВАКС

6 вересня суд обрав Кропиві тримання під вартою з альтернативою застави 120 млн грн. Про рішення повідомив Інтерфакс-Україна.

Кропива фігурує у справі «Карфаген» щодо ймовірного покривання шахрайських кол-центрів та відмивання коштів.

За даними НАБУ, схему в середині 2025 року організував один із керівників структурного підрозділу ОГП. До неї він залучив працівників прокуратури та наближених осіб.

Слідство повідомило про викриття п’ятьох учасників. Їх підозрюють в одержанні хабарів за неперешкоджання роботі шахрайських кол-центрів і подальшій легалізації майна. Досудове розслідування триває.