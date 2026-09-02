Наслідки ранкової атаки російських дронів на Київ 2 вересня

Окупаційні російські війська вранці 2 вересня завдали чергового масованого удару безпілотниками по столиці України. Унаслідок вибухів та падіння уламків травмувалися семеро людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Медики оперативно госпіталізували п’ятьох поранених мешканців до стаціонарів міських лікарень. Ще двом громадянам надали допомогу на місці.

🔹 Наслідки влучань у Шевченківському районі столиці

Найбільше пошкоджень зафіксовано у центральній частині міста.

У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив у шестиповерховий житловий будинок. Вибух спричинив сильну пожежу та часткове руйнування конструкцій будівлі.

Також рятувальники оперативно ліквідували займання у триповерховій споруді.

Вибуховою хвилею пошкодило будівлю медичного закладу, де вибило вікна. Серед пацієнтів та медичного персоналу травмованих попередньо немає.

🔹 Займання у навчальному закладі та на складах

У Голосіївському районі зафіксували падіння уламків на відкритій місцевості та влучання у складську споруду.

Крім того, за даними міської військової адміністрації, через атаку виникло займання на території навчального закладу.

На всіх локаціях падіння уламків працюють посилені розрахунки екстрених служб.

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🔹 Повторні удари по рятувальниках у Бучанському районі

Паралельно ворог продовжує завдавати комбінованих ударів по цивільній інфраструктурі Київської області.

Увечері 1 вересня російська армія атакувала три складські приміщення у Бучанському районі. Пожежники локалізували займання, попри систематичні оголошення тривог.

Під час ліквідації пожежі агресор завдав ще двох повторних ударів по рятувальниках. Загиблих чи травмованих на території складів немає.

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👉 Також нагадаємо, що протягом доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ в ранковому зведенні.