Як триває фіксація пошкодженого житла жителів Луганщини

Мешканці Луганської області подали вже 57 837 інформаційних повідомлень про нерухоме майно, пошкоджене чи знищене військовими формуваннями рф. Про це свідчать офіційні зведені дані щодо обліку наслідків ворожих дій, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Збір інформації продовжується щоденно. Зокрема, лише протягом серпня поточного року надійшло 199 нових звернень від потерпілих громадян.

📊 Статистика опрацювання звернень військовими адміністраціями

Військові адміністрації територіальних громад регіону вже провели перевірку та опрацювали 51 908 інформаційних повідомлень.

Абсолютну більшість заяв зафіксували в населених пунктах Сіверськодонецького району.

Місцеві комісії району опрацювали 48 131 документ від власників житла.

Водночас після фахової експертизи 13 198 повідомлень визнали такими, що не підлягають подальшій обробці через дублювання або юридичні невідповідності.

📝 Дані державного реєстру пошкодженого майна

Ключовим етапом фіксації злочинів агресора залишається внесення відомостей до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).

На сьогодні з об’єктами реєстру офіційно пов’язали 38 710 звернень луганців.

Загалом у базі даних РПЗМ зафіксовано 41 077 об’єктів нерухомості області:

13 225 окремих житлових і нежитлових будівель;

27 712 квартир та інших приміщень;

110 інженерних і допоміжних споруд.

Належне внесення кожної оселі до державного реєстру є обов’язковою передумовою для нарахування майбутніх компенсацій та стягнення репарацій із рф.

👉 Також нагадаємо, що громади походження мають отримати реальні юридичні механізми для придбання та будівництва осель для своїх переселенців. Про це заявив заступник голови Луганської ОДА Олексій Смирнов під час виступу на Секції Асоціації міст України з розвитку деокупованих та тимчасово окупованих громад.