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Удар по телеканалу «Ми – Україна»: шестеро постраждалих

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по телеканалу «Ми – Україна»: шестеро постраждалих 06
Фото: наслідки російського удару по телеканалу «Ми – Україна» / ДСНС України / 08.09.2026

Ударний російський дрон удень 8 вересня атакував у Києві будівлю телеканалу «Ми – Україна». У цей час журналісти працювали в прямому ефірі телемарафону «Єдині новини». Будівля частково зруйнована, пожежу загасили.

Шостий президент України В.О. Зеленський спочатку повідомив про п’ятьох постраждалих. Згодом, о 13:26, «Детектор медіа» повідомив про шістьох постраждалих співробітників телеканалу.

Удар припав на редакцію та робочі кабінети

За повідомленням телеканалу, атаки зазнали приміщення «Ми-Україна» та «Ми-Україна+». Основний удар припав на ньюзрум і робочі кабінети. На місце прибули рятувальники й медики, постраждалим надавали допомогу.

У своєму повідомленні в Telegram Зеленський описав наслідки удару та навів попередню кількість постраждалих:

📢 «Сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканала Ми – Україна телемарафону Єдині новини. Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі. Будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу. Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися», — написав шостий президент України.

Зеленський закликав до міжнародної реакції

Шостий президент України закликав Європу та світ відреагувати на атаку. За його словами, «шахеди» проти медіа — «це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це».

📢 «Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям», — заявив Зеленський.

Денній атаці передував нічний комбінований удар по Україні. Під обстрілами перебували Київ, Київщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Сумщина.

Приміщення телеканалу вже зазнавало пошкоджень у ніч на 20 серпня. Тоді вибило вікна, постраждав ньюзрум, а вибухова хвиля знесла частину стелі в коридорах.

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