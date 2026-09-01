Дронами та ракетами рф на Одеській ТЕЦ пошкоджено обладнання

Окупаційні російські війська ввечері 31 серпня завдали масованого удару по Одеській ТЕЦ. Внаслідок комбінованої повітряної атаки із застосуванням ракет та дронів пошкоджено технологічні потужності підприємства. Про це повідомила пресслужба Групи «Нафтогаз» у вівторок, 1 вересня.

📢 «Учора ввечері росія атакувала Одеську ТЕЦ групи Нафтогаз ракетами та дронами. Частину основного та допоміжного обладнання пошкоджено, триває розбір завалів. Після цього буде проведено повну оцінку стану ТЕЦ та наслідків атаки», – зазначили у відомстві.

Ліквідація наслідків та координація зі службами

Керівництво енергетичної компанії оперативно координує всі кроки з місцевими органами влади, підрозділами ДСНС та профільними службами Одеси.

Фахівці розпочнуть детальне обстеження зруйнованих елементів одразу після завершення розчищення завалів на майданчиках станції.

Інженери визначають обсяг ресурсів для якнайшвидшого проведення ремонту теплових систем.

⚠️Систематичні удари по теплогенерації на півдні

Атака на одеський енергооб’єкт є частиною системного тиску агресора на теплоенергетичний сектор південних областей України.

Минулого тижня окупанти повторно завдали прицільного удару по Херсонській ТЕЦ. Унаслідок тих вибухів херсонська теплоелектроцентраль зазнала критичних руйнувань обладнання.

Через високий ризик зриву опалювального сезону влада звернулася до херсонців із закликом евакуюватися, оскільки місто взимку може тривалий час залишатися без централізованого тепла та електрики.