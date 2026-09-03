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ВПО з прифронтових громад Луганщини отримали 111 житлових сертифікатів

Денис Молотов
Денис Молотов
ВПО з прифронтових громад Луганщини отримали 111 житлових сертифікатів 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 03.09.2026

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з прифронтових населених пунктів Луганської області отримали 111 житлових сертифікатів за державною програмою компенсацій. Загальна вартість нарахованих виплат сягнула 155,2 мільйона гривень із врахуванням прав співвласників майна. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА.

Загалом жителі регіону подали вже 247 заяв на відшкодування збитків за зруйновані житлові будинки та квартири.

Спеціальні комісії при військових адміністраціях завершили розгляд 153 пакетів документів.

📝 На які території поширюється механізм виплат

Особливий порядок підтвердження фактів руйнування діє для нерухомості, розташованої в районах ведення бойових дій.

Компенсацію надають для об’єктів у двох визначених зонах:

  • на територіях можливих бойових дій, де не зафіксовано дату завершення такої загрози;
  • у районах активних бойових дій із відкритим доступом до державних електронних інформаційних ресурсів, для яких не визначена дата завершення бойових дій.
📲 Як подати заявку через портал «Дія»

Надіслати звернення на отримання виплати можна через портал електронних послуг або у мобільному застосунку «Дія».

Послуга стає доступною за дотримання двох обов’язкових умов:

  • право власності на зруйновану оселю внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • знищена споруда офіційно перебуває в межах території активних бойових дій без кінцевої дати їх завершення.
ВПО з прифронтових громад Луганщини отримали 111 житлових сертифікатів
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Повні роз’яснення щодо процедури програми «єВідновлення» оприлюднено на офіційному вебсайті Луганської облдержадміністрації.

👉 Також нагадаємо, що мешканці Луганської області подали вже 57 837 інформаційних повідомлень про нерухоме майно, пошкоджене чи знищене військовими формуваннями рф.

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