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На Київщині ліквідували масштабну пожежу після удару рф

Денис Молотов
Денис Молотов
На Київщині ліквідували масштабну пожежу після удару рф 04
Фото: наслідки російської атаки на Київщину / ДСНС України / 06.09.2026

У Фастівському районі на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури, що виникла внаслідок російського удару. Про завершення гасіння вранці в неділю, 6 вересня, повідомила ДСНС.

Пожежа на Київщині охопила значну площу. Роботу рятувальників ускладнювали висока температура та сильне задимлення. Через це до гасіння залучили додаткові сили й техніку ДСНС.

Підрозділи працювали одночасно на кількох напрямках. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на інші об’єкти. На момент ранкового повідомлення займання повністю ліквідували.

Наслідки атаки на Київщину 5 вересня

Напередодні, 5 вересня, внаслідок російської атаки на Київську область загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. У МВС уточнили, що це сталося через удар безпілотника по селу Лісне Бучанського району. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними обласної військової адміністрації, станом на 18:00 у п’яти районах Київщини зафіксували пошкодження 28 об’єктів.

Серед них — приватні та багатоквартирні будинки, склади, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства й транспортні засоби. На той час у Фастівському районі ще тривало гасіння пожежі після російського удару.

👉 Також нагадаємо, що пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією відновив роботу вранці 6 вересня. Його тимчасово закривали після нічної російської атаки на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області.

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