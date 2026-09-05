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Удари по Києву: пєсков заявив про триденну паузу

Денис Молотов
Денис Молотов
Удари по Києву: пєсков заявив про триденну паузу
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 05.09.2026

Диктатор на росії володимир путін наказав протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву, заявив речник кремля дмитро пєсков. За його словами, пауза має початися опівночі 5 вересня. Рішення пов’язане з підготовкою та проведенням зустрічей американських представників в українській столиці. Про заяву пєскова в суботу, 5 вересня, повідомило Associated Press.

Що пєсков сказав про удари по Києву

Речник кремля повідомив про отримання інформації від української сторони щодо припинення вогню. Після цього він оголосив про вказівку путіна стосовно Києва.

📢 «Справді, така інформація надходила від української сторони (про припинення вогню Україною – ред.). Президент росії, верховний головнокомандувач путін дав вказівку, починаючи сьогодні з півночі, протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. Це пов’язано з підготовкою та проведенням контактів американців у Києві», – заявив він.

Оголошена вказівка стосується української столиці. Про припинення ударів по всій території України або бойових дій на фронті в цій заяві не йдеться.

Що відомо про українську пропозицію припинити вогонь

Напередодні В.О. Зеленський заявив, що Україна утримається від повітряних ударів на час поїздки американських переговорників. Шостий президент України закликав росію також припинити повітряні атаки.

Увечері 4 вересня з’явилося повідомлення про режим тиші для українських підрозділів на фронті. За інформацією «Української правди», відповідне розпорядження передбачало період від 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.

Видання посилалося на співрозмовників у кількох бригадах та силовому блоці. Про це також повідомив «Інтерфакс-Україна». Отже, у повідомленні про українські підрозділи зазначено чотири доби, а в заяві пєскова щодо Києва — три.

Коли американських посланців очікують у Києві

5 вересня представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до москви. За повідомленнями російських медіа, їхній літак Boeing C-32A приземлився в аеропорту Внуково.

У москві американських переговорників зустрів представник російського диктатора кирило дмитрієв. Після російської столиці вони планують відвідати Київ.

Приїзд посланців Дональда Трампа до України запланований на неділю, 6 вересня. Вони мають провести переговори щодо завершення війни росії проти України.

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