Михайло Мудрик офіційно перейшов до «Тоттенгема» на правах оренди

Український вінгер Михайло Мудрик офіційно став гравцем лондонського «Тоттенгема». 25-річний футболіст виступатиме за клуб на правах сезонної оренди з «Челсі», а його перехід відбувся 1 вересня, в останній день трансферного вікна.

Про угоду оголосив офіційний сайт «Тоттенгема». У новій команді Мудрик працюватиме з Роберто Де Дзербі — тренером, під керівництвом якого він раніше грав у донецькому «Шахтарі».

Повернення до тренера, який розкрив його потенціал

Саме період у «Шахтарі» став для Мудрика головним етапом становлення на дорослому рівні. У сезоні-2021/22 він працював із Де Дзербі, регулярно грав у Лізі чемпіонів і поступово перетворився на одного з найпомітніших українських атакувальних футболістів.

У «Тоттенгемі» Мудрик знову зустріне тренера, який добре знає його сильні сторони. Де Дзербі розраховує на швидкість українця, його гру один в один і здатність створювати гостроту на фланзі. Для футболіста це можливість почати кар’єру заново в середовищі, де від нього вже знають, чого очікувати.

«Він може змінити хід матчу завдяки швидкості та грі один в один», — таку оцінку Мудрику дав Де Дзербі у коментарі клубній пресслужбі. Сам українець назвав італійця своїм «футбольним батьком».

Що передбачає угода

Оренда розрахована до завершення сезону-2026/27. За даними Sky Sports та інших авторитетних спортивних медіа, «Тоттенгем» отримав опцію викупу Мудрика за 75 мільйонів фунтів стерлінгів. Офіційні клубні повідомлення фінансові умови не розкривають.

У складі «шпор» українець виступатиме під 27-м номером. «Челсі» підтвердив, що за час у лондонському клубі Мудрик провів 73 офіційні матчі та забив 10 голів.

Перехід до «Тоттенгема» особливо важливий через тривалу паузу в офіційних матчах. Останній конкурентний поєдинок Мудрик провів у листопаді 2024 року за «Челсі» в Лізі конференцій. Після завершення антидопінгової справи влітку 2026-го він отримав можливість повернутися до повноцінної професійної кар’єри.

Тепер головним завданням українця буде не лише повернення на поле, а й відновлення стабільності. «Тоттенгем» дає йому час до кінця сезону, тренера, який уже розуміє його футбол, і потенційно — шлях до постійного переходу. Наступний крок Мудрика залежатиме від того, наскільки швидко він зможе набрати форму та переконати клуб результативною грою.