Візит представників Трампа до Києва опинився під загрозою – ЗМІ

Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер розглядають альтернативні плани замість узгодженої поїздки до москви та Києва. Візит планували на 5–6 вересня, проте ситуація змінилася через безпекові застереження. Про це повідомляє видання Kyiv Independent із посиланням на власне інформоване джерело.

Як зазначає співрозмовник видання, на позицію американської сторони суттєво вплинула риторика представників держави-агресора.

📢 «росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливо реагує на настрої в росії. Там їм кажуть, що це небезпечно», – сказав співрозмовник.

Перегляд намірів розпочався після публічної заяви шостого президента України В.О. Зеленського від 3 вересня щодо узгодження американськими посланцями приїзду в Україну.

Водночас війська рф не припиняють завдавати ударів по Києву. Джерело з оточення Трампа підтвердило підготовку місії, проте наголосило, що її все ще можуть скасувати.

⚠️ Відмова москви узгоджувати безпековий режим

Керівництво рф публічно відкинуло можливість тимчасового перемир’я на період перебування американських делегатів в українській столиці. У кремлі прямо заявили, що не будуть домовлятися з офіційним Києвом про будь-які заходи безпеки.

📢 «Ні, не буде», – сказав речник кремля дмитро пєсков, відповідаючи на запитання про можливість таких домовленостей. Крім того, представник кремля вкотре повторив тезу про відсутність фактичних передумов для швидкого дипломатичного врегулювання війни.

📝 Попередні контакти та консультації сторін

Обговоренню приїзду передувала серія інтенсивних дипломатичних консультацій на вищому рівні.

Ще 31 серпня Володимир Зеленський провів телефонні переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Перед цією бесідою українське керівництво отримало дані від партнерів про зустрічі американських представників у москві.

👉 Також нагадаємо, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уперше погодилися здійснити візит до Києва. Поїздка повинна була стати частиною дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук шляхів припинення російсько-української війни.