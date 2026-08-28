9 тисяч вразливих категорій сімей Луганщини отримали соціальні послуги цьогоріч

У Луганській обласній державній адміністрації (ОВА) відбулося засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення. Учасники обговорили хід реалізації «Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року» та організацію медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Захід пройшов під головуванням першого заступника керівника ОДА Івана Бочка.

За підсумками першого півріччя 2026 року мережа соціальних закладів регіону надала допомогу близько дев’яти тисячам осіб та родин пільгових категорій. У цих сім’ях виховується півтори тисячі дітей.

Підтримку спрямували літнім людям, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, ветеранам війни та захисникам України. Громадянам забезпечили 10 базових соціальних послуг, включно з доглядом удома, стаціонарним обслуговуванням і натуральною допомогою. До впровадження спеціальної послуги життєстійкості приєдналися сім територіальних громад.

Понад 400 людей скористалися першою психологічною допомогою, а понад 380 сімей отримали комплексні консультації.

🩺 Медичний супровід: програма скринінгів та вакцинація

Окремим пріоритетом визначено профілактику захворювань і своєчасну медичну діагностику переміщених громадян.

В області триває роз’яснювальна робота щодо виявлення серцево-судинних недуг, діабету та онкології:

у 13 медичних закладах діє програма «Скринінг здоров’я 40+» (станом на 20 серпня обстежено 1 570 осіб);

за сім місяців медики провели 1 051 щеплення, з них 543 процедури — для дорослого населення.

💶 Працевлаштування та фінансування місцевих програм

Влада регіону активно працює над збереженням людського потенціалу та поверненням переселенців на ринок праці.

За сприяння Луганського обласного центру зайнятості роботу знайшли 68 внутрішньо переміщених осіб та 4 ветерани війни. Для колишніх військових відкрили доступ до перепідготовки за 98 професіями та 467 освітніми програмами.

Усі 26 військових адміністрацій населених пунктів області ухвалили власні цільові програми професійної адаптації.

Сумарний бюджет цих ініціатив становить майже 8,4 мільйона гривень. Кошти направляють на матеріальну підтримку під час працевлаштування, навчання, переїзду чи оренди житлових приміщень.

📊 Виконання Плану заходів демографічної стратегії

Національний план включає шість стратегічних цілей, 26 завдань та 135 конкретних дій.

Луганська ОВА є співвиконавцем 48 заходів загальнодержавної програми. Наразі обласна влада забезпечує виконання 30 завдань, що становить 62,5% від затвердженого для регіону обсягу.

Головна мета подальшої роботи — гарантувати доступ до соціального захисту всім луганцям незалежно від їхнього поточного місця проживання.

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👉 Також нагадаємо, що Керівники профільних структурних підрозділів Луганської обласної державної адміністрації провели комплексне навчальне заняття для членів Молодіжного Конгресу регіону.