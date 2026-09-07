Жінки, мир, безпека: Луганщина представила два проєкти

Регіональна Коаліція «Луганщина. Жінки. Мир. Безпека» представила дві ініціативи для підтримки громад, участі жінок у прийнятті рішень та допомоги постраждалим від війни. Вони також передбачають навчання української жестової мови й розвиток безбар’єрної комунікації.

Презентація відбулася в межах грантового конкурсу «Сприяння у виконанні обласних планів дій 1325» для жіночих і феміністичних організацій. У заході взяла участь заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська.

Обидва проєкти спрямовані на виконання регіонального плану на 2026–2030 роки. Він визначає заходи Луганщини з реалізації Національного плану дій щодо резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».

🕊 Що передбачають представлені проєкти

Ініціатива «1325: Локальний рівень. Луганщина» має допомогти органам влади, громадам і громадським організаціям впроваджувати принципи порядку денного «Жінки, мир, безпека».

Серед її напрямів — безпека жінок і дівчат, підтримка релокованих громад та розвиток партнерства. Окреме завдання — залучення жінок до процесів прийняття рішень.

Під час попереднього засідання коаліції також представили заплановані заходи цієї ініціативи. Йдеться про вивчення потреб релокованих громад, навчання з фізичної та цифрової безпеки, а також першої допомоги. Проєкт реалізовуватимуть «Платформа розвитку “СМР”» і ГО «Дієва громада». Заходи заплановані в Києві, Сваляві, Дніпрі та Кропивницькому. Про це повідомила платформа «Громадськість».

Другий проєкт — «Луганщина в дії: Втілюємо 1325» — передбачає навчання української жестової мови. Він також охоплює розвиток інклюзивної та безбар’єрної комунікації.

Ще один напрям — інформаційна підтримка постраждалих від війни. Вона стосується відшкодування збитків, доступу до правосуддя та захисту прав.

📝 Участь жінок у рішеннях і підтримка постраждалих

Катерина Безгинська назвала представлені ініціативи продовженням співпраці органів влади та громадянського суспільства. За її словами, проєкти мають перетворювати цілі стратегічних документів на конкретні дії та допомогу людям.

📢 «Важливо, щоб люди відчули реальні зміни: щоб постраждалі отримували необхідну підтримку, фахівці мали потрібні знання, а жінки – більше можливостей брати участь у прийнятті рішень, миробудуванні та відновленні», – зазначила вона.

Заступниця голови ОДА також подякувала Коаліції, громадським організаціям і партнерам за участь у виконанні визначених завдань.

✍️ Які плани затвердили на Луганщині

Регіональний план на 2026–2030 роки затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 травня 2026 року № 172. Документ оприлюднений на сайті Луганської ОВА.

План містить чотири стратегічні та сім оперативних цілей. Для їх досягнення визначено 19 завдань і 41 захід.

Місцеві плани з реалізації порядку денного «Жінки, мир, безпека» вже затвердили всі 26 територіальних громад Луганської області. До цієї роботи долучаються громадські організації. Вони допомагають визначати актуальні потреби населення та готувати практичні рішення для їх задоволення.

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👉 Також нагадаємо, що керівництво Луганської області та представники територіальних громад взяли участь у першій всеукраїнській установчій онлайн-зустрічі уповноважених із питань безбар’єрності.