Понеділок, 6 Жовтня, 2025
Лисичанська громада виплачує по 20 тисяч гривень звільненим з полону

Лисичанська громада запровадила одноразові виплати по 20 тисяч гривень для своїх мешканців, які були звільнені з російського полону. Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Це рішення ухвалене в межах оновлених міських програм соціального захисту населення та підтримки Захисників і Захисниць, що передбачають фінансову допомогу тим, хто постраждав від збройної агресії російської федерації проти України.

☝️ В ОВА уточнюють, що право на отримання цієї допомоги мають як військовослужбовці, так і цивільні особи, стосовно яких офіційно підтверджено факт позбавлення волі внаслідок воєнних дій рф.

Розмір грошової допомоги становить 20 тисяч гривень на одну особу.

 До категорії отримувачів належать:
  • військовослужбовці та цивільні мешканці, зареєстровані на території Лисичанської міської територіальної громади (МТГ);
  • військовослужбовці, які станом на 24 лютого 2022 року перебували на обліку як внутрішньо переміщені особи (ВПО) у Лисичанській МТГ.

📌 Для оформлення виплати необхідно подати заяву встановленого зразка та відповідний пакет документів.

📄 Форму заяви та перелік документів можна завантажити за 👉 посиланням.

Консультації та додаткову інформацію надають за телефонами:
📞 050 512 42 64, 095 510 54 39, 095 655 86 06.

В адміністрації підкреслили, що ця ініціатива має на меті підтримати громадян, які пережили полон, та сприяти їх соціальній адаптації після повернення.

📌 Також нагадаємо, що Понад сім мільйонів гривень спрямувала Рубіжанська громада на підтримку українських Захисників і Захисниць.

